أعلن برنامج البروتيجيز انطلاقة رحلة الجيل السابع يوم الأحد الماضي، وفي هذه المناسبة قالت المدير التنفيذي للبرنامج إيمان الرشيد في كلمتها: «نحن متحمسون جدا لانطلاقة الجيل السابع للبروتيجيز مع اختيار مجموعة جديدة من الأشخاص المتميزين في جميع المجالات مما يضيف التنوع ويثري الإبداع في البرنامج ونحن على ثقة بأن الجيل السابع سيضيف تغييرات رائعة، نود بهذه المناسبة شكر كل من ساندنا ودعمنا خلال السنوات السابقة وساعد في وصولنا إلى هذه السنة المتميزة من الصحافة والرعاة»، وأضافت «يحتوي برنامجنا هذه السنة على العديد من المفاجآت وأنصح بمتابعتنا في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على آخر المستجدات».

هذاو ولفتت الرشيد الى أن برنامج البروتيجيز يضم محاضرات عن مختلف الأنشطة منها إدارة الأعمال، التسويق، الفنون والآداب والموسيقى.

وبهذا الصدد صرحت الرشيد بأن محاضرة الموسيقى السنوية لبرنامج البروتيجيز التي ستعقد غدا الأربعاء12 الجاري تحت ٣ عناوين ألا وهي: «أبناء سيد درويش يقدمها البروفيسور فتحي الخميسي، التجديد في الأغنية الكويتية يقدمها مشعل حسين وإحساس سليمان الملا بحضور سليمان الملا ومصاحبة منيرة العجيل» والتي ستقام في مسرح عبدالحسين عبدالرضا بالسالمية من الثالثة عصرا الى التاسعة مساء.

وفي إطار تدشين نشاطاته للجيل السابع، حصل البروتيجيز على دعم العديد من الشركات والجهات الحكومية مما ساهم في إتاحة الفرصة للعديد من الشباب والشابات للتعرف على البرنامج والتسجيل فيه.

وقد تقدمت الرشيد ببالغ الشكر والعرفان لكل من: «شركة مشاريع الكويت القابضة - كيبكو- وشركاتها التابعة: بنك برقان، مجموعة الخليج للتأمين، شركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، كامكو، شركة العقارات المتحدة، يونايتد نتووركس، الجامعة الأمريكية، شركة الفنادق الكويتية، والمساهم الاعلامي لبرنامج البروتيجيز OSN، ومجموعة الرعاية البلاتينية المتمثلة في مجموعة التمدين، أوريدو للاتصالات، وزارة الدولة لشؤون الشباب، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ومجموعة الرعاية الذهبية المتمثلة في عيسى حسين اليوسفي وأولاده، تاب، تابكو العالمية للتجهيزات الغذائية، ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، والرعاة المساهمين مثل ألفا، سينسكيب، شركة التسهيلات التجارية، وشركة كويت لندن وشركاتها التابعة، ومجموعة الرعاية الإعلامية المتمثلة في جريدة الأنباء، القبس، الجريدة، مينز باشن وأهلا، بالتعاون مع الصندوق الكويتي للتنمية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، بيك يو، كاريبو، لايت بق، اليفيشن برجر، سند، غنوه، أد أفكت، MyU، مركز الفنون، سلسلة مطاعم ماكدونالدز، الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع بريطانيا واستراليا، النصر الرياضي والشركة اللاسلكية للبيانات المتنقلة لدعمهم المستمر للبرنامج الذي يستهدف الأجيال المستقبلية.» وأشاد القائمون على البرنامج بتعاون الجهات الجديدة المساهمة في دعم برنامج البروتيجيز، مشيرين إلى أن هذا الدعم من شأنه أن يمنحهم حافزا أكبر للارتقاء بالأهداف التي يسعى البرنامج لتحقيقها، ولفتوا إلى أن البرنامج يسعى إلى خلق جيل يتحلى بالقيادة والمعرفة في كل المجالات.

وبدأ البرنامج نشاطه في 9 يوليو الماضي ومدته 6 أسابيع مقسمة على أسبوعين خارج الكويت بمدينتي برلين وبراغ و4 أسابيع داخل الكويت، ويمكن للراغبين الالتحاق بالبرنامج تقديم طلبات التسجيل عبر الموقع الإلكتروني:

www.theproteges.org.