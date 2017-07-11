هل تبحثون عن مكان رائع لقضاء إجازاتكم داخل الكويت؟ منتجع هيلتون الكويت هو الاختيار المثالي للباحثين عن وجهة فريدة ومعاصرة توفر لكم أجواء الضيافة العربية الأصيلة.

وسواء كنتم ترغبون في قضاء إجازة قصيرة بالمدينة أو إذا لم يكن السفر للخارج ضمن خطتكم هذا العام، فإن المنتجع تجربة فريدة لضيوفه للاستمتاع بفترة إقامتهم مع خدمات من الطراز الرفيع، والتي تتضمن وجبات رائعة، وعلاجات سبا، ومرافق ممتازة.

ولضيوف الكويت من دول الخليج وللكويتيين والمقيمين الراغبين في قضاء اجازاتهم في الكويت هذا العام، يوفر منتجع هيلتون الكويت باقات وعروض حصرية، قوموا بحجز ليلتين أو اكثر في واحدة من الفلل الملكية التي تتميز بمسبح خاص أو الفلل الرئاسية، وكلتاهما تستوعب 8 أفراد من العوائل الراغبة في قضاء أجواء الإجازة في إطار أسري حميم، وستحصلون على مميزات كثيرة كخصم ٧٠% على أسعار خدمات وعلاجات السبا، وخصم ٢٥% على أسعار الغداء أو العشاء في مطعم تياترو، وإذا كنتم من الباحثين عن المتعة والإثارة، فإن هيلتون الكويت يوفر مجموعة من الأنشطة الترفيهية المخصصة لهذا الغرض، كركوب الألعاب المائية لشخصين مجانا، وساعتين متواصلتين من ألعاب البلاي ستيشن في ركن الألعاب، كما توفر محلات دلهام والزائر في المنتجع أسعارا خاصة للضيوف، أما نزلاء الفلل الملكية فيمكنهم الحصول على بوفيه غداء أو عشاء مجاني لـ 8 أشخاص مرة واحدة خلال الإقامة.

ويمكن للزوار الاختيار من مجموعة من غرف الإقامة المصممة بديكورات مريحة وعصرية، بإطلالات خلابة على شاطئ الخليج العربي أو حدائق الفندق الغناء، تتضمن غرف ديلوكس، استوديوهات وشاليهات بأسعار تنافسية.

ويوفر المنتجع مرافق وخدمات لا تضاهى إضافة الى مسبحين، و5 شواطئ رملية، وسبا يوفر العلاجات والخدمات، وصالة رياضية بأحدث الاجهزة.

ولعشاق الطعام في خصوصية، يوفر المنتجع تجربة لا تنسى لزواره في خيم بالم كورت المكيفة وبتصميم عربي تقليدي، مصحوب بمشروبات منعشة وأكلات شهية.