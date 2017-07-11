تتميز ساعة Tissot Chrono XL بعلبتها الكبيرة التي يصل قطرها إلى 45مم، فحجم المينا يسهل قراءة الوقت مع أرقامه العربية العصرية عند الساعة 12 و3 و6 و9.

أما خاصية الكونوغراف فتضفي المزيد على طابعها المتمدن.

لقد حان الوقت لتحظى برؤية أوضح مع ساعة Tissot Chrono XL.

أنيقة: تقدم مجموعة Tissot Chrono XL طرازات متعددة، قد يفضل البعض اللمسات الممتازة للأساور الجلدية المميزة للمدرسة القديمة والتي تصدر بظلالها المتنوعة باللون البني مع غرز أنيقة.

كما تمت إضافة ميزة أخرى من خلال الطلاء الرمادي أو الأسود بخاصية الترسب الفيزيائي للبخار (PVD) على علبة ساعات يد محددة.

وتتنوع المينا اعتماد على الطراز ما بين الأخضر الداكن أو الأزرق أو الأسود، وقد يفضل البعض السوار الاستانلس الاستيل والعلبة غير اللامعين ليحظوا بشعور أكثر تنميقا.

أيا ما كانت الساعة التي اخترتها، فإن ساعة Tissot Chrono XL ستترك بصمتها بلا شك.

المزايا: سويسرية الصنع، حركة كرونوغراف من الكوارتز، علبة مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدرجة 316L، مقاومة للماء حتى مستوى ضغط يصل إلى 10 بار (100متر 30 قدما)، سوار من الاستانلس ستيل بدرجة 316L مع مشبك قابل للطي وأزرار كباسة أو سوار جلدي بمشبك عادي.

جميع التفاصيل التي تحمل اللونين الرمادي والأسود مطلية بخاصية الترسب الفيزيائي للبخار (PVD)، القطر: 45 مم. وترمز علامة الزائد في الشعار إلى الجودة السويسرية والموثوقية التي أظهرتها Tissot منذ عام 1853.

الساعات التي تباع في أكثر من 160 بلدا أصلية، وفي متناول الجميع وتستخدم مواد خاصة، ووظائف متقدمة وتصميما دقيقا.

تتميز Tissot بشعارها القائل «الابتكار تقليدنا». وقد كان عيار العلامة التجارية العالي محط تقدير مرارا وتكرارا.

فقد تم تعيين Tissot ساعة ضبط الوقت الرسمية والشريك الرسمي للعديد من الرياضات، بما فيها كرة السلة مع كل من بطولات NBA، وFIBA وCBA، وسباقات الدراجات الهوائية في كل من Tour de France وUCI World Cycling Championships، ورياضات السيارات مع MotoGPTM وبطولة FIM World Superbike Championship والرغبي من خلال بطولة الأمم الست التي تنظمها RBS، وOP14، ودوري أبطال أوروبا للرغبي وChallenge Cups.

كما أنها ساعة ضبط الوقت الرسمية لبطولات المبارزة بالسيف، والهوكي على الجليد ودوري كرة القدم الأسترالية.