تقديم خدمات الرعاية الصحية الشاملة للأطفال

أعلن مستشفى دار الشفاء انضمام د.مرزوق عواد العازمي استشاري طب وطوارئ الأطفال إلى فريق العمل به، حيث تأتي هذه الخطوة استكمالا لإستراتيجية المستشفى وحرصها الدائم على استقطاب الكوادر الطبية صاحبة الكفاءات العالية والخبرات الطويلة.

الجدير بالذكر أن د.مرزوق العازمي حاصل على البورد الكندي في طب الأطفال، البورد الأميركي في طب الأطفال، بالإضافة إلى الزمالة الكندية في طب طوارئ الأطفال.

ويتضمن السجل المهني للدكتور العازمي تخصصات واسعة فيما يتعلق بالممارسة العامة لطب الأطفال مثل معاينة ومتابعة جميع حالات الأطفال العامة والطارئة، علاج الربو وحساسية الصدر، علاج التهابات البول والتبول اللاإرادي، متابعة قصور النمو والسمنة، إضافة إلى متابعة الأطفال الخدج.

وفي هذا الصدد، صرح د.العازمي قائلا: «إن مستشفى دار الشفاء، يعد إحدى أضخم المؤسسات الطبية المتميزة في الكويت، والمعروف باستقدام أحدث التقنيات وأمهر الكوادر الطبية، وأتطلع لوضع خبراتي في مجال طب الأطفال بتصرف المستشفى، حيث يقوم أبرز مقدمي الرعاية الصحية وأحدث التقنيات الطبية بتلبية كل متطلبات المرضى».

ويقدم قسم الأطفال في مستشفى دار الشفاء خدمات الرعاية الصحية الشاملة للأطفال في بيئة لطيفة ملائمة للطفولة، ويضم القسم طاقم أطباء من ذوي المهارات العالية من مختلف التخصصات يسانده فريق تمريضي على درجة عالية من الكفاءة والتدريب، جميعهم في سعي دؤوب لتقديم خدمات رعاية استثنائية قوامها التركيز على الطفل وعائلته.

كما يقدم القسم مجموعة واسعة من الخدمات لحالات الأطفال في العيادات الخارجية وحالات دخول المستشفى للحالات الروتينية والمعقدة مثل الإنفلونزا الشائعة، الربو، التهاب المعدة والأمعاء، والتهابات الحنجرة والأذن، بالإضافة إلى تقديم الفحوصات الروتينية والتطعيم خلال مراحل نمو الطفل وتخصص الأمراض القلبية لدى الأطفال والذي يهتم بتشخيص وعلاج حالات الأمراض القلبية المكتسبة والتشوهات الخلقية واضطراب النظم القلبي والآفات القلبية وارتفاع الضغط الرئوي.

ويعالج القسم أمراض الجهاز الهضمي لدى، حيث يوفر المناظير العلوية والسفلية لمختلف الحالات مثل استئصال جسم غريب، استئصال الزوائد اللحمية، زراعة أنبوب المعدة عن طريق المنظار عبر الجلد واستبداله، وتتوافر أيضا برامج خاصة لعلاج السمنة والتي يتم تقديمها بالتنسيق مع قسم التغذية الإكلينيكية.