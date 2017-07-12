ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة التجارية العقارية «نحن نهتم» تستمر الشركة برعايتها لمشاريع تخرج طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت على مدى أكثر من 11 عاما، وخلال مسابقة معرض التصميم الهندسي الـ 32 التي تم انعقادها في فندق كراون بلازا يومي 4-5 يوليو الجاري تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، فاز أحد المشاريع التي دعمتها الشركة التجارية العقارية بجائزة «أفضل تصميم هندسي»، حيث درس عرض كل من الطالب محمد وليد الأيوب، سعد سعود العتيبي، محمد حمود الصباح، عبدالرزاق عبدالفتاح معرفي، عيسى مروان العيسى، وعلي حسن طالب مشروع تطوير نظام الصيانة في الخطوط الجوية الكويتية.

وصرحت مديرة إدارة التسويق والتأجير روان عدنان بأن الشركة التجارية العقارية تحرص على دعمها لطلبة الجامعة لإيمانها بأن الاستثمار البشري من أهم الركائز التي تبني مجتمعا ناجحا واقتصادا باهرا، لذا تقوم الشركة بدعم مسيرة التعليم للشباب وخاصة طلبة كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت على مدار العام من خلال تقديم دعم مادي، تساهم هذه المبادرة في تحفيزهم على الإبداع في أنشطتهم البحثية والعلمية وتقديم مشاريع تخرجهم التي تخدم التطور العمراني والمجتمعي بالكويت، حيث قامت «التجارية العقارية» منذ عام 2006 وحتى يومها هذا بدعم أكثر من2700 طالب وطالبة من كلية الهندسة والبترول في جامعة الكويت.

وأضافت روان عدنان أن الشركة التجارية العقارية تولي اهتماما كبيرا بالشباب كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية وتسخر مواردها لمساعدتهم على تنفيذ مشاريعهم بهدف دعم مسيرة التعليم في الكويت.