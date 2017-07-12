بنجاح كبير تم إعادة افتتاح فرع مطعم نايف الجهراء بحلته الجديدة والتي شملت ديكوره المميز الهادئ الداخلي والخارجي، بالاضافة الى الحداثة والتطوير في نظام الإنتاج والتشغيل.

وقد حظي فرع دجاج نايف الجهراء الواقع مقابل جميعة الجهراء التعاونية باهتمام كبير نظرا لعراقته وأهميته لدى عملائه وارتباطهم به لأكثر من 20 عاما منذ افتتاحه الأول عام 1997م، لذا بادرت الشركة بتوفير أجواء مميزة لزبائنها من خلال الديكور الهادئ العصري ليقضوا أجمل الأوقات عند تناول وجبتهم المفضلة داخل المطعم، ايمانا بأن راحة الزبائن هي أولى أولوياتهم، وذلك ضمن خطتها الاستراتيجية لتطوير المطاعم والخدمة.

وقد حاز الديكور الجديد إعجاب زبائنه الذين بادروا بزيارته وسط مظاهر الرضا لعودة مطعمهم المفضل الى العمل مجددا بحلة جديدة رائعة واستقبال طلباتهم بعد انتظارهم افتتاحه بفارغ الصبر.

وتتميز قائمة طعام دجاج نايف بالمقام الأول بأنها تنفرد باستخدام الدجاج الكويتي الطازج من مزارع نايف الكويتية والالتزام بالذبح الحلال وفقا للشريعة الاسلامية منذ افتتاح أول فروعها عام 1985م، لذا كان شعار «دجاجنا من مزارعنا» شعارا تفتخر به، بالاضافة الى المذاق الأصلي والتتبيلة الخاصة بمطاعم دجاج نايف.