ونديز، ثالث أكبر سلسة مطاعم للوجبات السريعة في العالم، تستمر في جعل عشاقها في الكويت مسرورين، وذلك بافتتاح فرعها الثالث في منطقة الفحيحيل مقابل مول الكوت، تكفي قدرة استيعاب هذا الفرع الثالث ٣٢ شخصا وهو مفتوح الآن لاستقبال عشاق ونديز.

ونديز، المملوكة من قبل مجموعة شركات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، تسعى دائما للحفاظ على مكانتها في السوق بطريقتها المميزة، خصيصا بعد النجاح الكبير الذي حققه أول فرعين وموقعهما في شارع البلاجات في السالمية ومارينا مول.

وسيحب عشاق البرغر المصنوع من لحم الأنجوس البقري الحلال ١٠٠%، الماركة المعروفة بعدم تدوير البرغر، وذلك لجعل البرغر به عصارة أكثر. الموقع الجديد هو أمام الكوت مول، المكان الامثل لأخذ استراحة من التسوق والاستمتاع بطعم دايف سنجل الاصلي والفروستي اللذيذ.

جميع أطعمة ونديز تصنع بجودة عالية ومكوناتها تقطع وتقدم طازجة عند طلبها، (الخس والطماطم المستعملة في وينديز، يتم قطفها محليا وتكون طازجة، وجميع أنواع البرغر مصنوعة من لحم الأنجوس البقري الأسترالي الحلال ١٠٠%).