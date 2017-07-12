29 يونيو 2017 وأخيرا ترجم الحب الحقيقي الى رقم، انها غرفة 306 للسيد اقبال هادي زايدي من باكستان مقيم في الكويت اثبت قمة الرومانسية aلفترة زواج امتدت الى 32 عاما.

تزوج اقبال تاريخ 29 يونيو 1985 وحرص على ان رقم الغرفة بالفندق يجب ان يعكس يوم الزواج والشهر.

وفور وصول الزوجين الى فندق هوليداي ان الثريا سيتي استقبلهما مدير الفندق حسن وانلي ومديرة التسويق والعلاقات العامة رشا حداد.

وتم الترحيب بهما بحرارة مع تقديم باقة من الزهور الى شرين اقبال زايدي برفقة زوجها اقبال هادي زايدي الديبلوماسي الباكستاني السابق، لإحياء ذكرى زواجهما الـ 32 في غرفة 306 فندق هوليداي ان الثريا سيتي كل عام. وقد اقيم الحفل بقاعة الاجتماعات بفندق كراون بلازا الثريا سيتي، وحضر الاحتفال كل من د.شمير علي سفير جمهورية غيانا التعاونية والسفير يوو يونشول سفير جمهورية كوريا مع ضيوف الفندق والموظفين، وبعد الخطاب قام مدير الفندق وانلي بتقديم شعار تقدير للزوجين ومن ثم بدأ الحفل.

وعلق مدير الفندق قائلا: نحن في فنادق IHG وفندق هوليداي ان الثريا سيتي بالتحديد نتطلع بشغف لهذا اليوم للترحيب بالزوجين الجميلين والمشاركة باحتفال الذكرى السنوية من كل عام، وهذا يعتبر انفرادا لم يسبق لأحد القيام به ونحن سعداء جدا بان فندقنا هو جزء كبير من يومهما الخاص.

والقصة بدأت حين تم حجز الغرفة 306 في فندق 5 نجوم فقط في اسلام اباد، حيث تزوج اقبال في ذلك اليوم، وقدم وعدا رسميا لزوجته كل عام في ذكرى زواجهما بانهما سيبقيان في غرفة 306 فندق هوليداي ان اينما كانا.

وظل الديبلوماسي السابق اقبال زايدي على وفائه بوعده حتى حرب الخليج لم توقفه او تمنعه من الوفاء بالوعد، (لم اكن اعتقد انه كان من الحكمة استدعاء زوجتي وابنتي من باكستان للانضمام لي في الكويت آنذاك). وهكذا بقي في غرفة 306 هوليداي ان الفروانية الكويت، في حين فعلت زوجته وابنته نفس الشيء في اسلام اباد، وذلك للحفاظ على التقاليد السنوية انه تقليد خاص جدا بالزايدي.