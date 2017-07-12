طرحت روائع جنيف للساعات أحدث مجموعة مختارة من ساعات CHRISTIAN BERNARD العالمية المميزة التي تناسب جميع الأذواق والأعمار وتجعلك أكثر أناقة من بين زملائك في العمل وأصدقائك ولتجعلك مميزة في أمسياتك الخاصة عند ارتدائك ساعاتCHRISTIAN BERNARD التي ستتوجك على عرشا من الأناقة حيث الإبهار في صناعة والإتقان اللذان يأخذان حيزا كبيرا في صناعة ساعات CHRISTIAN BERNARD، ولذلك فإن اقتناءك ساعات CHRISTIAN BERNARD يضيف لك رونقا مميز في عالم الموضة والازياء والذي تحرص عليه روائع جنيف للساعات لتقديم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات. ان اناقتك هي هدفنا الوحيد لتيسيره لك حتى تكوني على خطى الفنانات والجميلات فانت لست بأقل منهن لتقتني أفخم الساعات والتي تم تصنيعها بدقه متناهية من قبل مصممين ومصنعين عالميين يحرصون على تقديم كل جديد وانيق ومميز ومناسب لك عزيزتي، سواء كان من الاكسسورات المتنوعة في تشكيلتها أو من الساعات التي تلبي احتياجك كونك امرأة عصرية ناجحة لا تقتنين إلا كل ما هو مصنع بفن ورقي وعالي الجودة.

وتشمل التشكيلة الجديدة مجموعة مميزة من التصاميم والتي تعتبر مستوحاة من الحياة الفرنسية، وتتضمن مجموعة تصاميم مختارة مطعمة بالالماس عالي الجودة، وكذلك تتميز التصاميم بأنها تهتم بالتفاصيل الدقيقة لتكتمل أناقتك، وتشمل التصاميم ساعة للسيدات الأساور الجلود الطبيعية.

جدير بالذكر أن الأمر الذي يميز مجوهرات CHRISTIAN BERNARD عن مجوهرات الاخرى التقليدية، بأنها تندرج تحت ماركة عالمية ذات تاريخ اسطوري بخبرة واسعة حيث أنشئت في العام 1973 ومازالت تحافظ على الريادة في صناعة الساعات والمجوهرات وأسعارها تنافسية ومناسبة للجميع.

كوني امرأة باحثة عن كل ما هو جديد ومعبر عن شخصيتك القوية بارتدائك أحدث وأفخم ساعات CHRISTIAN BERNARD والتي تتوافر بتشكيلة متنوعة لتجذب انتباه كل من يراك مزينة معصمك بهذه القطعة الفخمة من ساعات CHRISTIAN BERNARD.

JEWELRY COLLECTION ان ساعة Christian Bernard تعتبر من أكثر التصاميم الخلابة والرائعة، إن علبة الساعة ومينا منمقة بشكل أسطواني وخطوط الهندسية مجردة مع الألماس الفاخر المرصع على كل تشكيلة الساعات المصنعة بجودة ممتازة وليست فحسب تعرض الاسلوب المعاصر الذي امتد لأكثر من قرن ولكن أيضا بمنزلة زخرفة على معصمك ليظهره أكثر سحرا وجمالا.

وهذه المجموعة الهندسية تتجمع في سوار فاخر، ايضا شكل الالماس المنمق على علبة الساعة، والخطوط التي تظهر على شكل شجرة النخيل الكلاسيكية مع شعار على مينا الساعة.

شركه روائع جنيف حريصة دائما لأن تقدم كل ما هو اخاذ وفريد لزبائنها الكرام حتى يتألقوا ويكونوا في أبهى زي مع أجمل أطلاله تواكب العصر وتجعلك سيدتي محط الأنظار من كل قريب وبعيد.

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