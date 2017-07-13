الأيوب: البرنامج يحفز على الإبداع والتفكير النقدي ويتميز عن غيره من البرامج الشبابية





جددت Ooredoo، أسرع شبكة في الكويت رعايتها لبرنامج الـ Proteges في موسمه السابع، وذلك إيمانا من الشركة بالدور الريادي للبرنامج في تأهيل وتدريب الشباب المشاركين، حيث تم اختيار 25 طالبا وطالبة تتراوح أعمارهم بين 16 و24 سنة للمشاركة في برنامج هذا العام الذي يمتد لمدة 6 أسابيع ويتخلله رحلتين إلى مدينة براغ في جمهورية التشيك ومدينة برلين في ألمانيا.



وأكد مجبل الأيوب مدير أول إدارة الاتصال المؤسسي في Ooredoo الكويت اهتمام الشركة بدعم المبادرات المعنية بتطوير الشباب، مؤكدا أهمية الشراكة بين مختلف قطاعات الدولة لدعم فئة الشباب والتي تعد الشريحة الأكبر في المجتمع.

وقال الأيوب: «اهتمامنا بهذه الفئة نابع من سياستنا للمسؤولية الاجتماعية المبنية على الاهتمام والتواصل والتحدي، ونحن نفخر بشراكتنا مع برنامج The Proteges الذي حقق نجاحا كبيرا في الأعوام الماضية، حيث رأينا أن البرنامج يدعم الشباب ويسلحهم بمهارات حياتية أساسية كالتفكير النقدي والاعتماد على النفس والعمل الجماعي وغيرها من المهارات المهمة التي تميز خريجي البرنامج عن غيرهم.



نحن على ثقة بأن البرنامج سيعود بالفائدة على كل المشاركين، ونتطلع للتعرف على إبداعات الشباب الذين سيجتازون المرحلة النهائية من البرنامج». كما أكد الأيوب استمرار الشركة بدعم المبادرات الشبابية، حيث إن الشركة تعمل وفق خطة للمسؤولية الاجتماعية تمتد على مدار العام.

بدورها، قالت المدير التنفيذي لمنظمة البروتيجيز إيمان الرشيد: «نحن سعداء بهذا التعاون مع شركة Ooredoo للسنة الثانية على التوالي حيث يحقق مثل هذا الدعم الأهداف التي يسعى إليها البرنامج لتحقيقها في موسمه السابع».



وأعربت عن سعادتها بهذا التعاون شركة Ooredoo لتاريخها الحافل بالاهتمام بشريحة الشباب الكويتي موضحة أن مثل هذا الاهتمام سيساعد البرنامج كثيرا في وصول إلى أكبر عدد من الشباب والشابات في دولتنا الحبيبة الكويت.



وقد استطاع البرنامج تخريج عدد من الشباب المميزين في مختلف المجالات، مثل فوز خريجي الجيل الأول محمد المنيخ وبدر الطاحوس بالمركز الأول بجائزة MIT للتطبيقات التكنولوجية على المستوى العربي من خلال تطبيق (غنوة)، وتبوأ أحد خريجي البرنامج وهو فيصل الدويهيس مقعد أمين سر مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والكثير من الأمثلة المشرفة للشباب الكويتي والعربي.