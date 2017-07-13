سحر الأزرق.. خوضوا تجربة جديدة هذا الموسم مع مجموعة خريف وشتاء 2017 من كاث كيدستون، حيث ستجدون فيها الكثير من الإضافات العصرية الأنيقة، منها البقع الحبرية، الطبعات اللطيفة وعصافير وسط روضة بدرجات اللون الأزرق الجذاب على قطع مثل فوطة سفرة الشاي، قفازات الفرن ومآزر المطبخ.



ومن التصاميم الجديدة الرائعة في كاث كيدستون، مزهريات الورود المستوحاة من مجموعات من الخزف الدلفي الهولندي ونمط الصفصاف البريطاني التقليدي على الأواني الصينية، ويُبين هذا النمط المزهريات الصينية المرسومة باليد والمليئة بزهور الفوانيا التي تتميز بها ماركة كاث كيدستون.



وتعتبر هذه التشكيلة مثالية لمن تبحث عن إعادة ترتيب منزلها بأسلوب عصري مميز، وتتوافر هذه الطبعات المعقدة على المفروشات الخفيفة والأقداح.