تزامنا مع موسم الصيف وبدء الإجازات المدرسية، طرح فندق موفنبيك الكويت - المنطقة الحرة عرضا حصريا للعائلات يتيح لأطفالها من عمر 4 ـ 10 سنوات تعلم السباحة على يد مدرب مختص ابتداء من 50 دينارا مع وجود مربية خلال التدريب لتلبية احتياجات الأطفال.



وكعادتها السنوية مع بداية كل صيف، أعادت ادارة فندق موفنبيك الكويت افتتاح مطعم «لاغون» عند حمام السباحة حيث تقدم تشكيلة من المأكولات والمشروبات المناسبة للأجواء الصيفية بوجود وسائل ترفيهية متنوعة.

كما يتيح الفندق لرواده خيارات متعددة من الأطعمة والمشروبات في مطاعمه الفريدة، حيث يقدم في مطعم «بايز» بوفيه غني من الأطعمة العالمية، وأشهى خيارات اللحوم في مطعم «كاتس»، وصولا إلى مطعم «ال دنتي» حيث يحلو تناول الأطعمة الإيطالية الشهية.

ومما يحويه فندق موفنبيك الكويت انه يتضمن صالة شاي ذات طابع إنجليزي أنيق يقدم فيه آيس كريم موفنبيك الشهير وتشكيلة من الشاي والوجبات الخفيفة والمعجنات.

ويفخر «موفنبيك الكويت» بامتلاكه فريق عمل ذا كفاءة وخبرة عالمية في تنظيم المناسبات والحفلات الخارجية بالإضافة الى وجود قاعات للاجتماعات راكان 1 و2 مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة لاستضافة الاجتماعات ولقاءات الأعمال.



واوضح توماس جون: «أن فندق موفنبيك الكويت في المنطقة الحرة يتميز بطرح العديد من العروض المشوقة خلال موسم الصيف سواء للغرف او لحمام السباحة، لذا يسعدنا أن نقدم عروضا حصرية لموسم صيف ويسعدنا ايضا أن نقدم عروضنا لصيف 2017 وكلنا ثقة بأنها ستنال إسعاد زوارنا الكرام».