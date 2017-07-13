استقبل رئيس مجلس الإدارة في البنك التجاري الكويتي علي الموسى، وفدا من جمعية المكفوفين الكويتية، ممثلا برئيس مجلس إدارة الجمعية فايز العازمي لتسليم شيك المساهمة للجمعية وذلك ختاما للحملة التي كان البنك قد أطلقها في شهر رمضان الفائت والتي حملت عنوان «ساهم بطباعة مصحف لكل كفيف» إيمانا من البنك بأهمية دعم الجمعية من خلال المساهمة في طباعة مصحف لكل كفيف من ذوي الإعاقة البصرية.

وفي هذا السياق، صرح علي الموسى بأن الحملة التي أطلقها البنك خلال شهر رمضان المبارك، والهادفة إلى طباعة مصاحف بطريقة «برايل»، بالتعاون مع جمعية المكفوفين الكويتية، من خلال استقطاع مبلغ عن كل عملية سحب آلي تتم عبر أجهزة السحب الآلي الخاصة بالبنك، والتبرع بالحصيلة النهائية للجمعية من دون تحمل العميل أي مصاريف إضافية، عكست جهود البنك الرامية إلى تسخير كل إمكانياته لخدمة ذوي الإعاقة البصرية خاصة في شهر رمضان المبارك.

وأضاف الموسى: ان هذه الحملة حظيت على رضا واستحسان الكثير من عملاء البنك وغيرهم، وذلك من خلال تواصلهم وإشادتهم عبر مختلف شبكات التواصل الاجتماعي بهذه الحملة التي يستفيد منها ذوي الإعاقة البصرية في الكويت والدول الإسلامية الأخرى.

من جانبه، تقدم رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين الكويتية فايز العازمي بالشكر الجزيل والامتنان للبنك التجاري على مبادرته الإنسانية التي تخدم أفراد المجتمع الكويتي كافة وذوي الإعاقة بشكل خاص.