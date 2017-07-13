يقدم فندق وريزيدنس سفير الكويت - الفنطاس عروضا فريدة ومميزة للعائلات في موسم الصيف، حيث يعتبر الفندق الفريد من نوعه ضمن فئة الخمس نجوم بموقعه المميز والأخاذ على الخليج العربي من خلال إقامة مميزة في إحدى الوحدات السكنية البالغة 150 ما بين غرف، أجنحة، إستوديوهات وشقق فندقية فاخرة بغرفة أوغرفتي نوم مع غرفة جلوس واسعة معدة بأسلوب فريد وحديث وبإطلالة على البحر وحديقة الشاطئ أو بإطلالة متميزة على المدينة، بالإضافة إلى قربه من مراكز التسوق الرئيسية (جيت مول، سما مول، مركز البيرق والكوت) والمراكز الرئيسية للمطاعم والمقاهي المجاورة للفندق (فيليدج، ليك، ديفون، سبونز، سيدرا، لايت، ليفيلز، ميرال وغيرها) لتنعش الأجواء بمزيد من البهجة والسرور لجميع أفراد العائلة.

بإمكان العائلات والضيوف الأعزاء الاستفادة من العروض المتنوعة في موسم الصيف لدينا من خلال الإقامة في الفندق ابتداء من 55 د.ك لليلة) يضاف للسعر 15% رسوم الخدمة (لشخصين وطفل في غرفة ديلوكس بإطلالة على البحر أو على المدينة شاملة لبوفيه الإفطار الغني في مطعم فليفرز، الأمر الذي يتيح لأفراد العائلة فرصة الاستمتاع بالإجازة الصيفية والترفيه عن أنفسهم في بيئة مريحة وفاخرة.

بالإضافة للخصومات التالية: 20% خصم لبوفيه الغداء أو العشاء في مطعم فليفرز، 20% خصم في مطعم الروشنة للمأكولات الكويتية التقليدية، 20% خصم في كافيه ومطعم تشيت شات، حيث يمكن لأفراد الأسرة والضيوف الكرام الاستمتاع بوقتهم في خيمة سفير الفنطاس الملكية في حديقة شاطئ الفندق الذي تحيط به مساحات خضراء واسعة، حيث يوفر لهم فرصة الاسترخاء والتلذذ بتناول المأكولات الخفيفة مع نفحات الشيشة المنوعة مع إطلالة البحر الساحر، بالإضافة للخيم الخاصة العصرية والمكيفة، في حين أن الأحبة الصغار يمكنهم الاستمتاع بوقتهم مع الأنشطة الترفيهية المتنوعة بطريقة آمنة وممتعة في ركن الحديقة والخيمة الملكية لجميع أفراد العائلة.