أعلنت شركة محمد حمود الشايع عن إطلاق برنامج التدريب الصيفي للطلبة الكويتيين بالتعاون مع برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة للسنة العاشرة على التوالي. وقد شارك هذا العام أكثر من 160 طالبا من المدارس والجامعات للعمل في محلات العلامات التجارية العالمية التي تديرها شركة الشايع في الكويت.

وسيتمكن المشاركون في البرنامج الذي انطلق بداية هذا الأسبوع من اكتساب المهارات الأساسية للعمل في قطاع التجزئة من خلال العمل في محلات ومقاهي شركة الشايع لمدة أربع ساعات يوميا على مدى أربعة أسابيع متتالية. وتشارك العديد من العلامات التجارية العالمية في هذا البرنامج مثل ستاربكس، واتش آند ام، ومذركير، ودبنهامز، وأمريكان إيجل، وباث&بودي وركس، وجاك ويلز، وكيدزانيا.

كما سيتعرف المتدربون خلال فترة تدريبهم في المحلات على كيفية إدارة المحلات وتشغيلها واكتساب العديد من المهارات في المبيعات وخدمة الزبائن وعرض المنتجات وإدارة المخزون وغيرها من المهارات الأساسية لإدارة محلات التجزئة. ويهدف البرنامج الصيفي أيضا إلى تعريف المتدربين على متطلبات العمل في قطاع التجزئة من خلال منحهم فرصة فريدة للتدرب لدى محلات أشهر العلامات التجارية العالمية.

وبهذه المناسبة، قال طارق الكندري، مراقب تدريب الطلبة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة: «تمكنا من خلال تعاوننا مع شركة محمد حمود الشايع من تحقيق العديد من النجاحات على مدى عشر سنوات متتالية، فلطالما كانت الشركة داعما رئيسيا لمبادرتنا التدريبية، ولطالما أبدى الموظفون في المحلات حماسا شديدا للتعامل مع الطلبة خلال فترة تدريبهم الصيفي. وأنا على ثقة أن المتدربين سيكتسبون مهارات وخبرات قيمة خلال فترة تدريبهم في محلات الشايع».

من جهته، صرح أندرو ستوتر بروكس، المدير الإقليمي للتطوير والتعليم في شركة الشايع، قائلا: «يقدم برنامج التدريب الصيفي فكرة شاملة عن قطاع التجزئة للطلبة الكويتيين الراغبين في العمل في هذا المجال بعد تخرجهم، ويسعدنا أن نرى حماس الطلبة للمشاركة في هذا البرنامج والعمل معنا، لذا نحرص على إعداده ليكون تجربة ممتعة ومفيدة تساهم في تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم المهنية والعملية في قطاع التجزئة».