أعلنت أوفيتشيني بانيراي عن اطلاق ساعة LUMINOR MARINA 1950 3 DAYS AUTOMATIC TITANIO الجديدة المخصصة لعملائها في منطقة الشرق الاوسط. ويتوافر هذا الاصدار الجديد بنموذجين يعرضان للبيع حصريا في متاجر بانيراي في المنطقة.

في خطوة منها لتكريم منطقة الشرق الاوسط، أعلنت أوفيتشيني بانيراي، العلامة التجارية المرموقة لصناعة الساعات الفاخرة والشهيرة بمزجها بين التصميم الايطالي والتقنية السويسرية، عن اطلاق ساعتين جديدتين من مجموعة لومينور مارينا Luminor Marina متوافرتين حصريا في متاجر بانيراي الموزعة عبر منطقة الشرق الاوسط وأفريقيا.

وكان اطلاق هذه المجموعة Luminor Marina أول نجاح كبير تحققه علامة بانيراي التجارية في تاريخها، ففي تسعينيات القرن الماضي، واثر مرور عقود على تقديمها الابتكارات المصممة للبحرية الايطالية، جاءت نماذج لومينور Luminor المتميزة بميناء الثواني الصغيرة عند علامة الساعة 9، لتسهم في بسط شهرة علامة بانيراي من حول العالم. وبالفعل، باتت ساعات هذه المجموعة أيقونة بارزة في صناعة الساعات الرياضية العصرية والعالية الجودة.

ومن هذا المنطلق، تقدم الشركة اصدارين خاصين جديدين من هذه المجموعة، الاول هو ساعة Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Titanio) الرقم المرجعي PAM00734 (المتوافرة باصدار محدود من 100 ساعة فقط وتتميز بمينائها ذي اللون الرملي الذي يذكرنا بالصحراء العربية الذهبية.

أما الاصدار الخاص الثاني، فيتميز بميناء باللون الازرق القوي واللماع الذي يذكرنا بشغف بانيراي في عالم البحر. زود كلا الاصدارين بنافذة تاريخ عند علامة الساعة 3 مع ميناء الثواني الصغيرة عند علامة الساعة 9، وذلك على ميناء بانيراي الكلاسيكي المميز بتصميمه البسيط وأرقامه الكبيرة الحجم التي يمكن قراءتها بسهولة في الظلام بفضل هيكلية السندويش المعتمدة في صنعه.

وفي لمسة تضفي تباينا أنيقا ومتطورا، تبرز العقارب المطلية بالذهب ضمن علبة Luminor 1950 الحاضنة المصنوعة من التيتانيوم، كذلك يتألق تاج التعبئة المحمي بأداة الجسر المميزة والتي تحميه من الصدمات العرضية وتساعد بالتالي على ضمان مقاومة الساعة لتسرب المياه حتى ضغط 30 بارا، أي عمق يناهز 300 متر.

أما الجهة الخلفية للعلبة الحاضنة، فقد زودت بنافذة من الكريستال الصفيري يمكن من خلالها رؤية آلية الحركة الأوتوماتيكية للعيار P.9000، والتي تم ابتكارها بالكامل في مصنع بانيراي في نيوشاتل، سويسرا، تختزن هذه الآلية طاقة احتياطية تدوم حتى ثلاثة أيام، كما يقوم ثقل متأرجح بالاتجاهين بتعبئتها باستمرار. علاوة على ذلك، تتمتع هذه الآلية بوظيفتين مفيدتين جدا: آلية توقيف عجلة التوازن عند مزامنة الساعة، والاداة التي تساعد على تعديل الوقت بسرعة عبر تحريك عقرب الساعات الى الوراء أو الامام بوثبات من ساعة واحدة، وذلك دون التعرض لعمل الساعة. وتتناسب العلبة الحاضنة في ساعة Luminor Marina 1950 3 Days Automatic Titanio الجديدة تماما مع السوار المصنوع من التيتانيوم المتميز بكونه خفيف الوزن ومريحا بفضل هيكلية الحلقات غير المتماثلة مع الاسطح ذات المنحنيات المزدوجة.

وفي حين صنعت الحلقات من التيتانيوم اللماع، تتباين أسطح نقاط الالتقاء بلمستها النهائية المصقولة، وزودت هذه الساعة بحزام ثان متناسق مع لون الميناء: من جلد التمساح باللون الازرق، أو القماش باللون البيج.