طرحت روائع جنيف للساعات أحدث مجموعة مختارة من ساعات CHRISTIAN BERNARD العالمية المميزة التي تناسب جميع الأذواق والأعمار وتجعلك أكثر أناقة من بين زملائك في العمل وأصدقائك ولتجعلك مميزة في أمسياتك الخاصة عند ارتدائك ساعات CHRISTIAN BERNARD التي ستتوجك على عرشا من الأناقة حيث الإبهار في الصناعة والإتقان اللذان يأخذان حيزا كبيرا في صناعة CHRISTIAN BERNARD، ولذلك فإن اقتناءك ساعات CHRISTIAN BERNARD يضيف لك رونقا مميزا في عالم الموضة والازياء والذي تحرص عليه روائع جنيف للساعات لتقديم كل ما هو جديد في عالم الساعات والمجوهرات، إن اناقتك هي هدفنا الوحيد لتيسيره لك حتى تكوني على خطى الفنانات والجميلات فانت ليست بأقل منهم لتقتني أفخم الساعات والتي مصنعة بدقه متناهية من قبل مصممين ومصنعين عالميين يحرصون كل الحرص على تقديم كل ما هو جديد فريد وانيق ومميز ومناسب لكي عزيزتي. سواء كان من الاكسسورات المتنوعة في تشكيلتها أو من الساعات التي تلبي احتياجك كونك امرأة عصرية ناجحة لا تقتني إلا كل ما هو مصنع بفن ورقي وعالي الجودة.

وتشمل التشكيلة الجديدة مجموعة مميزة من التصاميم والتي تعتبر مستوحاة من الحياة الفرنسية، وتتضمن مجموعة تصاميم مختارة مطعمة بالألماس عالي الجودة، وكذلك تتميز التصاميم بأنها تهتم بالتفاصيل الدقيقة لتكتمل أناقتك، وتشمل التصاميم ساعة للسيدات الأساور الجلود الطبيعية.

وتتميز مجوهرات CHRISTIAN BERNARD عن المجوهرات التقليدية الاخرى، بأنها تندرج تحت ماركة عالمية ذات تاريخ اسطوري بخبرة واسعة حيث أنشئت عام 1973ومازالت تحافظ على الريادة في صناعة الساعات والمجوهرات وأسعارها تنافسية ومناسبة للجميع.

كوني امرأة باحثة عن كل ما هو جديد ومعبر عن شخصيتك القوية بارتدائك أحدث وأفخم ساعات CHRISTIAN BERNARD والمتوافرة بتشكيلة متنوعة لتجذب انتباه كل من يراك مزينة معصمك بهذه القطعة الفخمة من ساعات CHRISTIAN BERNARD.

ان ساعة Christian Bernard تعتبر من أكثر التصاميم الخلابة والرائعة، إن علبة الساعة ومينا منمقة بشكل أسطواني وخطوط الهندسية مجردة مع الألماس الفاخر المرصع على كل تشكيلة الساعات المصنعة بجودة ممتازة وليست فحسب تعرض الاسلوب المعاصر الذي امتد لأكثر من قرن ولكن أيضا بمنزلة زخرفة على معصمك ليظهره أكثر سحرا وجمالا.

دعي قلبك يزدهر برومانسية عصرية من مجموعة الساعات المستوحاة من محار البحر الرائع

وهذه المجموعة الهندسية تتجمع في سوار فاخر. ايضا شكل الالماس المنمق على علبة الساعة، والخطوط التي تظهر على شكل شجرة النخيل الكلاسيكية مع شعار على مينا الساعة.

وتحرص روائع جنيف دائما على تقديم كل أخاذ وفريد لزبائنها الكرام حتى يتألقوا ويكونوا في أبهى زي مع أجمل أطلاله تواكب العصر وتجعلك سيدتي محط الأنظار من كل قريب وبعيد.

وللتعرف عن أحدث التشكيلات الجديدة البراقة عن قرب أكثر باستطاعتك زيارة احد فروع روائع جنيف للساعات خاصة فرع الجراند أفنيوز، وفرع مجمع بيروت.