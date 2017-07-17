يقدم بنك الخليج رعايته البلاتينية لرحلة إحياء ذكرى الغوص التاسعة والعشرين للسنة الثامنة على التوالي، والتي تنظمها لجنة التراث البحري سنويا في النادي البحري الرياضي، تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد خلال الفترة من 27 يوليو إلى 3 أغسطس المقبل.

وتنطلق فعاليات رحلة الغوص في تمام الساعة 8:30 من صباح يوم الخميس الموافق 27 يوليو، إيذانا ببدء الاحتفال بمراسم يوم «الدشة»، حيث ستغادر سفن الغوص وعلى متنها النواخذة وشباب الغوص متوجهة إلى بندر الخيران لممارسة الغوص الفعلي على مدار أسبوع كامل، ثم تعقبها مراسم «القفال» وهو يوم عودة الغواصين، والتي ستقام عصر يوم الخميس الموافق 3 أغسطس 2017.

وتعد رحلة إحياء ذكرى الغوص من المبادرات التي يحرص بنك الخليج على رعايتها سنويا، انطلاقا من إيمانه العميق بأهمية إحياء التراث الوطني والحفاظ على التقاليد الكويتية العريقة، وتهدف الرحلة إلى تذكير الأجيال الجديدة من الكويتيين بالصعوبات والتحديات التي واجهها أجدادهم في كسب عيشهم، بالإضافة إلى حث هذه الأجيال على التمسك بالتقاليد والقيم التي وضعها أسلافهم خلال تلك الحقبة من تاريخنا.

الجدير بالذكر أن لجنة التراث البحري تنظم رحلة الغوص في النادي البحري الرياضي سنويا، حيث يستخدم البحارة الكويتيون مختلف مراكب الغوص للإبحار لمسافات طويلة في عرض البحر بعيدا عن أسرهم للبحث عن اللؤلؤ بالطريقة التقليدية.

هذا، ويواصل بنك الخليج تعزيز مكانته باعتباره جزءا لا يتجزأ من المجتمع الكويتي، مؤكدا على أهمية الحفاظ على الهوية والعادات والتقاليد الكويتية الأصيلة من خلال رعايته لمختلف الأنشطة والفعاليات الاجتماعية.