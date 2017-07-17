طرحت BENTLEY أحدث تشكيلة لعام 2017 لكل عروس لتتزين بالمجموعة الأكثر تميزا على الإطلاق والتي أطلق عليها اسم BRIDAL COLLECTION وتتميز بتصميمها المتقن والفخم المرصع بأنقى أنواع الأحجار الكريمة والألماس ليضيف للساعة شكلا أكثر فخامة ورقيا، وعليك عزيزتي الاهتمام بإطلالتك وأزيائك ومجوهراتك، ولذلك اهتمت BENTLEY لتخلق لك تصميما مبهرا مصمما بعناية فائقة لتكتمل إطلالتك مع فستان زفافك ولتجعلك محط أنظار الجميع في أهم مناسبة من مناسباتك السعيدة لتستقبلي حياتك الجديدة بإشراقة لا نظير لها مع زوج المستقبل.

والجدير بالذكر أن التشكيلة الجديدة لساعات BENTLEY أبدعت في صنع الساعة لتجعلها كالقطع الفنية الفريدة

تعد Bentley أيقونة الأناقة والرقي تتجلى بين مثيلاتها من العلامات التجارية على مر الزمان، حيث انطلقت مسيرة الإبداع في La Chaux-de-Fonds الواقعة في سويسرا عام 1948.

لذلك طرحت شركة Bentley حديثا درة جديدة تتلألأ في شركة روائع جنيف للساعات، التي بدورها تسعى لتقديم كل ما هو فريد في مجال الساعات الفاخرة.

تقدم لكم روائع جنيف أحدث تشكيلاتها BRIDAL COLLECTION

إن مجموعة BRIDAL COLLECTION تعد من تحف BENTLEY لتشكيلة عام2017 والذي تم استلهامه من ثقافة وتقليد المحكمة الملكية الأوربية وتم ترجمته لواقع عبر نخبة مميزة من مصممي دار Bentley المبدعين وذلك عبر تصميم منفرد للمينا الصدفية التي تتلألأ بداخلها مجموعة مميزة من الألماس مما جعل كل ساعة من هدة التشكيلة الجميلة لتكون تحفة فريدة بحد ذاتها.

إن مجموعة BRIDAL COLLECTION تعتبر الأكثر رقة وتعد كاللوحة الفنية التي ابتكرت بصنعها الماركة العالمية BENTLEY لتحوز إعجاب الجميع بلا استثناء.

Bentley شدت الرحال وامتطت أجود الركاب لتسابق بها الرياح وتتصدر المقدمة بصنعها ساعات تجسد أحلام شتى عملائها من جميع الأعمار وبمختلف الأذواق، حيث أنها مزجت بين التراث السويسري العريق والروح العصرية.

ويكون من تشكيلة الساعات Bentley مجموعة أنيقة ومميزة منها المرصع بالماس مع اللون النحاسي والذهبي والفضي وهذه التشكيلة الجذابة تتميز بدقة في الصنع والمهارة الفائقة لكثرة تفاصيلها الدقيقة والتي تجعلها لوحة فنية في قمة الإبداع.

هكذا بدأت وعلى هذا الدرب سارت واشتهرت بساعات تتسم بمنتهى الوضوح والدقة والرقي بطريقة عرضها لأرقام الساعة، فكل ساعة من الساعات تحقق توازنا دقيقا بين التقليد والحداثة.