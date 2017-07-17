أطلق فندق ومنتجع النخيل حملة بإعطاء الموظفين وردة شكر، حيث حرص ملاك و مديرو الفندق باستقبال العاملين صباحا وتوزيع الورد عليهم وذلك ضمن الحملة التي اطلقها الفندق بعنوان وردة شكر وهى عرفان وتقدير منهم لجهود العاملين المبذولة مع ضيوفه، وتم توزيع الورود لكل العاملين بجميع قطاعات الفندق عند وصولهم صباحا أو العاملين بكل قسم داخلي في الفندق. وقد قامت ايضا إدارة الفندق بدورها بإهداء الورود للضيوف المتواجدين بأقسام الفندق أثناء المبادرة والتي لقت استحسان وترحيب جيد منهم والمشاركة في الابتسامة.

وفى السياق ذاته، اعلنت ادارة الفندق عن تنظيم وللمرة الاولى مسابقة بعنوان اجمل ابتسامة للموظفين والهدف منها رفع شعار الخدمة المميزة وإسعاد الضيوف الذين يختارون فندق النخيل.