في إطار حرصه المستمر على تقدير الجهود المميزة في الكويت، كرم بنك بوبيان رجال الإطفاء في الكويت على ما قاموا به من مجهودات كبيرة خلال الفترة الأخيرة خاصة مع نشوب عدد من الحرائق الضخمة بسبب حرارة الجو. وجاء التكريم من قبل إدارة البنك التنفيذية ممثلة في نائب الرئيس التنفيذي عبدالله التويجري ومدير عام البنك وليد الياقوت من خلال الزيارة التي قاما بها إلى مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد بحضور مدير العلاقات العامة والإعلام خالد الأمير.

وقال الياقوت ان تكريم بنك بوبيان لإدارة ورجال الإدارة العامة للإطفاء ما هو إلا رسالة شكر بسيطة من قبل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للبنك على ما يقومون به من جهود جبارة في الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والمقيمين والحفاظ على أولادهم. وأضاف «شهدت الكويت خلال الأسابيع الأخيرة العديد من الحرائق الضخمة لأسباب مختلفة حيث ضرب رجال الإطفاء المثل بالتضحية بالنفس وحماية الممتلكات والأرواح وهو أمر ليس بالغريب على رجال الإطفاء الكويتيين». واختتم الياقوت تصريحه بالتأكيد على أن بوبيان حريص على تقدير المخلصين من اهل الكويت في كل المجالات خاصة تلك التي قد تكون نتيجتها بذل الأرواح أو التعرض لإصابات بالغة في سبيل إنقاذ أرواح الآخرين. وأوضح الياقوت ان الجهود التي تبذل من قبل رجال الإطفاء في كل الأوقات مقدرة إلا أنها في الصيف ذات طبيعة خاصة بسبب ارتفاع معدل الحرائق والظروف التي يواجهونها في أشهر الحر.

من جانبه، رحب الفريق المكراد بهذه الزيارة معربا عن شكره وتقديره لبنك بوبيان والقائمين عليه ودعمهم لإخوانهم رجال الإطفاء، مؤكدا ان هذا الدعم غير مستغرب على بنك بوبيان، مبينا اثره الكبير في نفوس منتسبي الإدارة العامة للإطفاء.