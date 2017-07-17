يوسف لازم

قال نائب الرئيس التنفيذي لشركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية (فيوتشركيد) خالد بدر المجرن الرومي، ان الشركة أعادت افتتاح فرعها بمنتجع سليل الجهراء، وإضافة احدث ألعاب الترفيه الجديدة والتي تعبر عن روح الإثارة والفرح، لكي تتناسب مع الأطفال وتلبي احتياجاتهم حيث المتعة والمغامرة مع طفل المستقبل.

وجدير بالذكر، ان شركة طفل المستقبل هي الرائدة في سلسلة الترفيه العائلي الآمن في الكويت، والتي تديرها بأحدث الأساليب، كما تحرص ادارة التطوير بالشركة على مراعاة كل شروط الأمن والسلامة للحفاظ على سلامة وراحة زوارنا. وشهد حفل الافتتاح إقبالا كبيرا من الزوار، حيث أعرب الجمهور عن سعادتهم بهذا الافتتاح المميز، من خلال تفاعلهم مع الألعاب الجديدة التي تم اختيارها بعناية لتجعل من زيارة هذا المركز الترفيهي تجربة غامرة لرواده، وتميز الحفل بتقديم خصومات على جميع الالعاب الجماعية، وبرامج شيقة نالت إعجاب الأطفال ووجود شخصيات طفل المستقبل المحببة إليهم.