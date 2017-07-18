«إنه يحمل تاريخ الأرض وقوتها وتتجسد فيه العواطف والأصالة والألق، هو أندر الأحجار الكريمة وأثمنها، ويشع بجماله الأخاذ متخطياً حدود الزمان، ليتقلد بكل فخر اسم.. الألماس».. فواز غروزي - المؤسس والمدير الإبداعي.

و يعتبر الألماس أنقى الأحجار المعدنية الموجودة في العالم، ويجسد في جوهره التكامل بين الجسد والروح.

يعود أصل تسميته إلى اللغة اليونانية، ويعني «الذي لا يقهر» ليجسد هذا المعنى القوة الاستثنائية لحجر الألماس.

يمثل الألماس تميمة عالمية تعبر عن التناغم التام بين الجسد والروح ليكون بذلك حجر الحب والتفاهم والولاء والالتزام.

صقلت القدرات الإبداعية في دار (de GRISOGONO) هذه الأحجار الكريمة الخام وشكّلتها، فجمعت بينها وبين الأحجار الكريمة الملونة أو أقدمت بجرأتها المعهودة على جمعها مع الألماس الأسود أو الثلجي، فلطالما أحب فواز غروزي السمة المعدنية البلورية لهذا الحجر الكريم، وخلال سعيه الحثيث للحصول على أنفس الأحجار الكريمة، تمكن من الحصول على حجر ألماس أسود نادر بوزن 312 قيراطا، وحجر ياقوت بوزن 45 قيراطا تقريباً، وحجريّ ألماس بنقاء نادر يبلغ وزن أحدهما 404 قراريط والآخر 813 قيراطا، وقد عزف حجرا الألماس هذان على وتر حساس في قلب فواز غروزي وألهماه فكرة إنشاء خط مجوهرات (Bridal) الذي يضم إبداعات بأحجام كبيرة تفيض بالفتنة والشغف.

عالم الألماس: يعبّر اليوم مصطلح «عالم الألماس» عن لون أحجار الألماس ومدى نقائها وشكل قطعها ووزنها بالقيراط، وتمكنت (de GRISOGONO) من اجتياح هذا العالم بفضل أسلوبها المميز والجريء، وتقديراً منها للجمال الفائق والفريد لأحجار الألماس، قامت الدار بنحتها وتشكيلها في تحف فنية بديعة لتعبر من خلالها بأجمل صورة عن الحب الأبدي.

وحملت أحجار الألماس كل اللمسات الفنية المميزة لدار (de GRISOGONO) لصناعة المجوهرات؛ فتجلت في الدمج الفريد بين أشكال القطع المختلفة، حيث الأحجار المركزية التي تحيط بها أحجار الألماس أو الأحجار الكريمة الملونة، ناهيك عن الهيكليات الكثيفة والمعقدة والخفيفة الوزن في آن معاً.

وعملت دار (de GRISOGONO) السويسرية المفتونة بالألق البديع لأحجار الألماس النفيسة على الكشف عن جوهرها الفريد، حيث حوّلت قامت بقطعها وفق أساليب مبتكرة، وأطلقت الدار مجموعتين جديدتين تشعّان بالسحر الآسر لحجر الألماس الذي يعد من أكثر الأحجار الكريمة فتنة وجاذبية على الإطلاق، ويرتبط أس الألماس مع أنبل الصفات وأسماها، لاسيما أنه يجسد رمزاً للحب الخالص والنقي.

وترتقي مجموعة المجوهرات الفاخرة بأحجار الألماس فتضفي عليها جرأة مذهلة بطيف واسع من الألوان ينساب كلحن متناغم من خلال مجموعة (Melody of Colours) التي أطلقت في عام 2012.

وتظهر مجموعة (Melody of Diamonds) مدى عظمة الموهبة التي يبديها فواز غروزي في التلاعب بالأشكال والتركيبات وأشكال القطع، علاوة على أسلوبه الفريد في إعادة تجسيد الكلاسيكيات الخالدة من خلال تعزيز قوة الأشكال، ونقاء التركيبات، والدمج بين مواد غير متوقعة، والاعتماد على الأحجام الكبيرة والنسب المتوازنة.

خواتم جميلة ومذهلة تشع فتنة وجاذبية، وتستحضر روح حجر الألماس، وتجسد السعي الحثيث للتميز وتوسيع آفاق الإبداع في دار (de GRISOGONO) التي تتخطى كل الحدود تترك العنان للمخيلة الجامحة لبلوغ آفاق جديدة.

ويقول فواز غروزي: «أنا شغوف بالألماس، أحب قوامه البلوريّ الشفاف، كما أحب نقاءه، ومدى الإتقان الكامن في اجتماع مليارات ذرات الكربون لتشكّل أحد أروع الأحجار الكريمة، إنني أعشق هذا الجمال المعدني».