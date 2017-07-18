كرّمت زين الشركة الرائدة في تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة في الكويت متطوعي حملتها الرمضانية «زين الشهور»، وذلك خلال حفل التكريم الذي أقامته على شرفهم في مقرها الرئيسي بحضور الإدارة التنفيذية وفي مقدمتها الرئيس التنفيذي إيمان الروضان.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها حرصت من خلال هذا الحفل على إبراز جهود المتطوعين والمتطوعات، من الموظفين والأشخاص من خارج الشركة على حد السواء، والتي ساهمت جهودهم في نشر رسالة التقارب والتراحم والسلام على أرض الواقع في مختلف فعاليات وأنشطة الشركة الخيرية والإنسانية والاجتماعية طوال شهر رمضان المبارك.

وأوضحت زين أن مشاركة الإدارة التنفيذية في حفل التكريم أبرز بشكل كبير اهتمام الإدارة العليا بالجهود الكبيرة التي بذلها المتطوعون بهدف رسم البسمة على وجوه العديد من الفئات ممن هم أقل حظا في المجتمع ومنهم الأطفال المرضى والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، إلى جانب الهيئات التمريضية ورجال الوطن العاملين في مختلف وزارات الدولة على مدار الساعة، مبينة أنها تفخر بتقديم مثل هذه النماذج والطاقات الوطنية التي عكست روح المساهمة الإيجابية الفاعلة في المجتمع خلال الشهر الفضيل.

وبينت الشركة أن فريق «متطوعي زين»، الذي ضم موظفيها وطلبة الجامعات من منتسبي فريق شباب المستقبل FUN وجهات تطوعية شبابية عديدة، قد قام بالمساهمة في تنظيم مختلف الفعاليات والأنشطة الاجتماعية والخيرية التي نظمتها زين خلال أيام الشهر الفضيل، ومنها توزيع الماجلة الرمضانية على الأسر المتعففة في مختلف المناطق وعدد من الجهات الخيرية التي شملت بيت الزكاة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي، والإشراف على توزيع وجبات إفطار الصائم في صالات خيطان وجليب الشيوخ بشكل يومي ومشاركة إدارة أمن المطار والجوازات والتأشيرات بمطار الكويت الدولي مأدبة الإفطار تقديرا لجهودهم خلال الشهر الكريم.

هذا بالإضافة لزيارة أكبر وأبرز المستشفيات التي تحتضن المرضى من الأطفال في الكويت لتوزيع الهدايا والقرقيعان ومنها مستشفى زين والمستشفى الأميري والرازي وابن سينا ومستشفى بنك الكويت الوطني، إلى جانب زيارة دور الرعاية الاجتماعية وتنظيم حفل قرقيعان نادي الأمل للأطفال المرضى وتوزيع المستلزمات الأساسية لرواد مسجد الشيخ جابر العلي خلال صلاة القيام في العشر الأواخر لتوفير سبل الراحة على المصلين وتلطيف أجواء الصيف الحارة عليهم أثناء صلاة القيام وتوزيع الوجبات الغذائية «ريوق العيد» على المحتاجين من العمال والأفراد والأسر المتعففة بعد الانتهاء من صلاة العيد في مجموعة من كبرى المساجد في الكويت بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام.

وأكدت «زين» أنها تؤمن بأن مسؤوليتها تجاه مجالات الاستدامة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لها، وينعكس ذلك من خلال استراتيجية الشركة في تنوع برنامجها الرمضاني المكثف الذي يهدف إلى مشاركة جميع فئات المجتمع بركة وفرحة الشهر الفضيل.

وأضافت أنها لن تدخر جهدا في تعزيز جسور الاتصال مع عملائها والمجتمع، حيث لطالما سعت إلى ترسيخ مفهوم الاستدامة بشكل عملي من خلال تكثيف برامجها في شهر رمضان المبارك، وذلك باعتبارها من المؤسسات الاقتصادية الرائدة التي تؤمن أن لديها رسالة والتزامات حقيقية.

وأفادت زين بأن التزامها المستمر في تقديم قيمة مضافة للمجتمع هو ما يجعلها تحرص على تناول القضايا الأكثر تأثيرا في الحياة، مبينة أن حملتها الرمضانية «زين الشهور» تأتي لتترجم هذا التوجه، حيث تحمل معها رسالة تحث على التقارب والتراحم والمشاركة في الحياة ونشر السلام في العالم.