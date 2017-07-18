أطلقت كوستا كوفي حملة «صيف النجوم» التي تركز حول التميز والاستمتاع بالمذاق الرائع لثلاث نكهات حصرية من مشروب «فروستينو» البارد، حيث تمكن هذه الحملة كل زبون من التصويت لنكهة «فروستينو» المفضلة لديه لفرصة الفوز بكوب «فروستينو» المصنوع من الكريستال والذي تم تصميمه بالشراكة مع صانع المجوهرات الخاص بملكة بريطانيا وكبير حرفيي المجوهرات لدى «مابين اند ويب»، إذ تبلغ قيمة الكوب 1500 جنيه إسترليني.

وتتميز نكهات «فروستينو» الجديدة بكونها المشروب المثالي للانتعاش في الأجواء الحارة. وتأتي النكهة الأولى، وهي «بانوفي» بطعم الموز والتوفي الممزوجة مع الكريمة والبسكويت المقرمش وتعلوها الكراميل، لتوفر غنى لا يضاهى في المذاق، أما النكهة الثانية وهي «كراميل كرانش»، تأتي بمزيج من الكراميل والكريمة وتعلوه صلصة الشوكولاته وبعض البسكويت المقرمش، وتتميز نكهة «تيراميسو» بقهوة كوستا الأصلية «موكا إيطاليا» الممزوجة مع الكريمة والبسكويت وتعلوه رشة من الشوكولاته اللذيذة، ويشارك بالحملة مشاهير التواصل الاجتماعي بيبي العبد المحسن وفاطمة المؤمن ويعقوب بوشهري، الذين يشاركون نكهتهم المفضلة خلال الحملة.

وينفرد كوب «فروستينو» من كوستا كوفي بكونه واحد من 5 أكواب متاحة في جميع أنحاء العالم. وتعد هذه الأكواب نماذج للكوب الأصلي المصنوع من الماس والذي يتكون من 13 ألف حجارة حجر كريمة، منها 12.200 حجارة حجر الماس بما يساوي167 قيراطا، و530 حجارة حجر ياقوت، 7 قيراط.

كما أن الكوب الأصلي مصنوع من 1.5 كيلوغرام من البلاتين و100 غرام من الذهب الوردي.

تحرص كوستا كوفي دائما على تقديم خيارات طعام جديدة تستهدف مختلف شرائح العملاء، وكجزء من حملة «صيف النجوم»، أضافت كوستا كوفي خيارات خفيفة إلى قائمة الطعام.

من خلال حملة «صيف النجوم»، تواصل كوستا كوفي، إحدى شركات صناعات الغانم في مجال الأغذية والمشروبات، تقديم الجودة والعناية في خدماتها لتلبية رغبات جميع عملائها وليس فقط عشاق القهوة، لتضمن كوستا كوفي استمتاع كل زبون بقهوتهم وطعامهم المفضل كل يوم والتلذذ بنكهات لا تقاوم.

كوستا كوفي واحدة من أشهر متاجر القهوة في بريطانيا، وحصلت على جائزة أفضل سلسلة متاجر قهوة معروفة في بريطانيا وإيرلندا من Allegra Strategies لسبع سنوات منذ 2010.