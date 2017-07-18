انطلاقا من مسؤوليته المجتمعية، قام البنك التجاري الكويتي برعاية حفل تكريم الفنيين المتميزين بالطوارئ الطبية من ادارة الاسعاف في محافظة الجهراء، والذي تم تنظيمه برعاية وبحضور محافظ الجهراء الفريق م.فهد الأمير، وعدد من المختارين ورؤساء مراكز الاسعاف في المحافظة.

وتأتي رعاية البنك التجاري لهذا الحفل في اطار تعاونه ورعايته للعديد من الأنشطة والفعاليات المجتمعية التي تنظمها محافظات الكويت ومنها محافظة الجهراء، وانطلاقا من ايمانه بأهمية دعم ورعاية الفعاليات الصحية والطبية في الدولة والالتزام بقواعد الأمن والسلامة وتعليمات الجهات المختصة وتقديرا لجهود الفنيين وخدماتهم في انقاذ المصابين وتقديمهم الرعاية الطبية للمرضى والمصابين تشجيعا وتحفيزا لهم للمحافظة على هذا التميز والتقدم.

وفي ختام الحفل عبر محافظ الجهراء الفريق م.فهد الأمير عن شكره لادارة البنك التجاري على دعمها وتواصلها مع محافظة الجهراء، ما يعكس دور التجاري المتميز في مجال المسؤولية الاجتماعية، مشيدا ببصمة التجاري الواضحة في هذا المجال التي تتجسد من خلال رعايته ودعمه لكل الفعاليات التي تعود بالنفع على المجتمع، سواء الصحية أوالتعليمية أو الثقافية أوالتنموية، وذلك بهدف تحقيق الأثر الايجابي الذي يلمسه المواطن الكويتي.