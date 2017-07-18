قال نائب الرئيس التنفيذي في «ذا جيت مول» حسام نعيم ان إدارة مجمع «ذا جيت مول» نجحت وبكل كفاءة في التعامل مع الحادث الطارئ الذي وقع بمجمع ذا جيت نتيجة انبعاث كمية بسيطة من الدخان من مدخنة تابعة لأحد المطاعم داخل المجمع، حيث استطاع فريق العمل بالمجمع التعامل مع الحادث بكفاءة عالية وبأسرع وقت ممكن، حيث قام افراد الأمن والحماية داخل المجمع بتأمين ساحات المجمع بالسرعة القصوى وتم اخلاء المجمع احتياطيا عند بداية تصاعد الدخان تفاديا لأي ظرف طارئ بالمجمع وظل جميع رواد المجمع الذين تم إخلاؤهم بالانتظار خارج البوابات لحين الانتهاء من جميع سبل الأمن والسلامة داخل المجمع، واستأنفت جميع الأنشطة بجميع المحلات والمطاعم على أكمل وجه.

وأضاف نعيم أن الحادث لم يؤثر على الاطلاق على نسبة عدد زوار المجمع، حيث أثبتت كل أنظمة الحماية ومكافحة الحريق كفاءة عالية شهد لها رجال الإدارة العامة للإطفاء، الأمر الذي تم معه سرعة السيطرة على الموقف ودون أي أضرار بشرية أو مادية تذكر على الاطلاق.

وأكد أن الحادث لم يؤثر على عمل المجمع الذي استأنف استقبال زواره بمجرد انتهاء إجراءات الجهات الحكومية لتأمين المجمع بالكامل، كما أنه لم يكن له أي تأثير على المحلات بما فيها المجاورة للمطعم الذي كان به الحادث.

وتقدم نعيم بالشكر الجزيل لرجال الادارة العامة للاطفاء الذين أدوا عملهم على الوجه الأكمل وطلبوا الابقاء على إخلاء المجمع لحين اكتمال عملية الفحص والتأمين، كما شكر جميع الزوار والجهات الحكومية على حسن تعاونهم ودعمهم الدائم.

وأكد نعيم أن إدارة المجمع تبذل قصارى جهدها في سبيل الاستمرار بتقديم أحدث الخدمات وأرقاها بما يلبي احتياجات جميع الرواد والمحلات والمطاعم وأن الهدف الأساسي للإدارة هو نيل رضا جميع الزوار والذين تعتبر سلامتهم هدفا أساسيا للإدارة، مبينا أن ادارة المجمع تتبع أعلى المعايير العالمية في تطبيق اجراءات الأمن والسلامة المعمول بها.