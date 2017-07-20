ندى أبو نصر

طرحت كارتييه الإصدار المحدود لثلاثة من عطورها الشهيرة مستوحية إياه من «العود» و«الشرق» و«ليز أور فوياج» في قوارير ذات أحجام مناسبة للسفر.

وتأتي هذه النسخ المصغرة الساحرة لتكون بمنزلة تجسيد بصري لألق أروع عطور التشكيلة، ألا وهي: «عود آند عود»، و«عود آند سانتال»، و«عود آند ماسك»، ويغلف القوارير قماش الدمقس بنقش مستوحى من المشربيات في لفتة تحتفي بالروابط الإبداعية بين كارتييه والشرق وأساطيره وشخصياته الساحرة التي لطالما شكلت مصدر إلهام للدار في حقبة فن الديكو.



وتعيد كارتييه الجمع بين هذه التأثيرات الجمالية مجددا اليوم لتثري تصاميمها الأنيقة الشهيرة بنقوشها الهندسية التي تعود إلى العام 1909، والتي تتمازج بشكل رائع مع سحر اللمسات الشرقية.

ومن أجل حفظ هذا الإرث العريق والذوق الرفيع ونشره في كل أصقاع المعمورة، تقدم كارتييه القوارير الثلاثة في علبة مصممة خصيصا من أجل السفر والترحال، بما يضمن لمقتني هذا الإصدار من العطور المميزة التألق والراحة في جميع الأوقات والإحساس بالتفرد بما تبدعه كارتييه دائما في تشكيلاتها الجريئة والجديدة.

كما ان الإصدار المحدود من «ليز أور فوياج»: «عود آند عود»، «عود آند سانتال»، «عود آند ماسك» يأتي في قوارير مزينة بنقش المشربية، 45 مل لتلبي جميع الأذواق وعشاق الذوق الرفيع.