من مواقعها المميزة في قلب الكويت، تقدم كل من فندق «جي دبليو ماريوت»، و«كورت يارد ماريوت» و«ريزيدانس ان ماريوت» الكويت باقات متميزة للصيف خاصة بالمواطنين والمقيمين، والأسر الزائرة من دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن الاستفادة من خصومات كبيرة على الغرف تصل حتى 15% لأعضاء مكافآت ماريوت و10% لغير الأعضاء، اضافة الى 30% خصما بجميع المطاعم.



وتشمل عروض الصيف بوفيهات افطار لذيذة ومختارة من أشهى الأصناف العالمية على قائمة مطعم «أتريوم» الشهير بفندق «كورت يارد ماريوت»، كما يضم الفندق العديد من المطاعم الأخرى منها المطعم الهندي المميز «سول آند سبايس» والذي يقدم مزيجا رائعا من التوابل الهندية المحضرة بشكل عصري وقائمة طعام جديدة تشمل تشكيلة من الأطباق الهندية الأصيلة حسب الطلب، اضافة الى المطعم الياباني «سوشي» والذي يقدم ألذ أنواع السوشي، الساشيمي والأطباق اليابانية الشهيرة.

ويمكن للنزلاء المقيمين في فندق «جي دبليو ماريوت» الخمس نجوم التمتع بأطباق فاخرة بأشهر مطعم ستيك بالكويت «تراس جريل» والذي يقدم أشهى وأفخر لحوم الأنغوس الأميركية ولحوم واغيو اللذيذة، الى جانب المأكولات البحرية الطازجة على الغداء والعشاء، بالاضافة الى أطباق شهية بالمطعم الياباني «كي»، كما يمكن الاستمتاع ببوفيهات عالمية غنية بمطعم «كروس رودز»، ويتميز المطعم بديكوراته العصرية وألوانه الرائعة، بالاضافة الى مطبخ مفتوح وأركان طهي مباشرة كفرن البيتزا لتحضير أشهى وأطيب أنواع البيتزا، فرن التندوري لتحضير المأكولات الهندية، ركن خاص بتحضير المأكولات الآسيوية.



أما ضيوف «ريزيدانس ان ماريوت» الكويت فيمكنهم التمتع بشقق الفندق العائلية الشاسعة والمجهزة بكل مستلزمات الاقامة الطويلة، مع اطلالة تخطف الأنفاس على أبراج الكويت والخليج العربي وبوفيهات افطار غنية بمطعم «بلندز» الفريد من نوعه.



وبمناسبة اطلاق هذه العروض والباقات المتميزة، قال مدير عام فنادق ماريوت الكويت جورج عون: نحن نسعى دائما الى تقديم كل ماهو جديد ومميز لضيوفنا الكرام، وذلك من خلال عروض خاصة وحصرية، والتي تأتي مكملة بخدمة عالية الجودة وموقع استراتيجي في قلب مدينة الكويت قرب أكبر وأفخم مراكز التسوق والخدمة الخمس النجوم التي لا تضاهى.