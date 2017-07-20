أطلق فندق «مارينا الكويت» باقة عروضه الصيفية المذهلة التي تتيح للعائلات فرصة استثنائية لقضاء إجازة صيفية هادئة ضمن أجوائه الرائعة، ويقدم الفندق لضيوفه مجموعة متكاملة من مرافق الترفيه التي تتيح لهم الاسترخاء والاستجمام بعيدا عن روتين الحياة والمشاغل اليومية.



وتضمن باقة العروض الشاملة للضيوف التمتع بإجازة صيفية مميزة على شاطئ الفندق الذي يوفر أعلى مستويات الخصوصية، وفي أحواض السباحة الثلاثة: المسبح الرياضي، ومسبح الأطفال، والمسبح العائلي بالقرب من ردهة «أمواج مارينا».



ويمكن للضيوف الاسترخاء داخل غرفهم المزدوجة الفاخرة، بإطلالاتها الخلابة على الخليج العربي، كما تشمل الباقات المقدمة من الفندق بوفيه الفطور، مع دخول مجاني لعدد من مرافق الفندق بما فيها «نادي وسبا كورال ريف الصحي»، وملعب الاسكواش، والشاطئ ومنطقة المسابح.

وتكتمل روعة الإقامة في «مارينا» مع المأكولات الشهية في مطعمي الفندق الشهيرين بالأطباق المتميزة وهما The Six Palms وAtlantis، واللذان يقدمان للضيوف تشكيلة واسعة من الأطباق العالمية، والعربية بأشهى النكهات على أنغام الموسيقى الهادئة، ويمكن للضيوف الذين يختارون باقة عروض الصيف الحصول على خصم 20% على بوفيه الغداء والعشاء في مطعم Atlantis.

وفي رحاب الفندق تزداد أجواء العطلات العائلية روعة وسحرا مع سهولة الوصول إلى وجهات التسوق والترفيه المفضلة والقريبة من الفندق مثل «مارينا مول» و«مارينا كريسينت».