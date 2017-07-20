دعم جميع المبادرات التي تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة





أشاد الفريق خالد المكراد، مدير عام الادارة العامة للإطفاء بدعم بيت التمويل الكويتي «بيتك» اللامحدود لرجال الاطفاء، متوجها بالشكر العميق لرئيس وأعضاء مجلس ادارة البنك والادارة التنفيذية على دعم «بيتك» لجهود ومبادرات مؤسسات الدولة، بما يعكس الدور الرائد للبنك في المسؤولية الاجتماعية ويصب في مصلحة الوطن والمواطن.



جاء ذلك خلال مشاركة «بيتك» في الحفل السنوي للادارة العامة للاطفاء الذي اقيم بفندق الريجنسي لتكريم الاعلاميين.

وبدوره، أشار العقيد خليل الامير، مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الادارة العامة للاطفاء، الى ان لـ«بيتك» تاريخا عريقا وسجلا حافلا بالمساهمات التي تهدف الى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، الامر الذي يعكس مدى تميز استراتيجية البنك في مجال انشطة المسؤولية الاجتماعية، وهو ما لا يخفى على احد سواء على مستوى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي.



ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي للعلاقات العامة والاعلام للمجموعة في «بيتك» يوسف الرويح، التزام البنك بدعم جميع المبادرات التي تخدم المجتمع وتساهم في تحقيق التنمية المجتمعية الشاملة، لافتا الى ان «بيتك» يولي جهود رجال الاطفال والقائمين على الأمن بمختلف القطاعات اهتماما كبيرا خاصة أنهم يضحون بأنفسهم وبأوقاتهم للسهر على راحة الاخرين، مقدرا المهم والحيوي في حماية الافراد والممتلكات العامة والخاصة.



كما أعرب خلال كلمته في حفل التكريم، عن تقديره لجهود ممثلي وسائل الاعلام والصحافة، منوها بدورهم الحيوي والاساسي في المجال الاعلامي وتسليط الضوء على قضايا مهمة.

ونقل الرويح تحيات الادارة التنفيذية لرجال الاطفاء والاعلاميين تقديرا لجهودهم المبذولة على مدار الساعة وفي اي مكان وزمان، مع التمنيات بمزيد من التقدم والنجاح.