أخيرا وصلت الكويت أكبر حملة تخفيضات لمنتجات المنازل! أطلقت «صفاة هوم»، شركة الأثاث الرائدة في الكويت، أقوى حملة عروض لهذا العام مع تخفيضات تصل لغاية 75% على أكثر من 5000 منتج يتراوح ما بين أطقم غرف المعيشة وغرف النوم وطاولات الطعام والعلامات التجارية المختلفة، علاوة عن أطقم الصحية والأرضيات وخصومات حصرية على المطابخ ومجموعة واسعة من الاكسسوارات.

وتمكن هذه الحملة الجميع من تجديد منزلهم خلال فترة الصيف وذلك لتحقيق مظهر جديد بالكامل، إذ تتضمن هذه الحملة تخفيضات لغاية 50% على المطابخ.



ويسري العرض الشائق في جميع معارض صفاة هوم الكائنة في الري والشويخ والفحيحيل وكذلك في معرض «تشيلك» في مجمع تلال، حيث سيجد الزبائن أحدث المنتجات ذات جودة العالية والموديلات المميزة تحت سقف واحد وبأسعار معقولة جدا وتنافسية.

ولضمان رضا زبائنها وزوارها دائما، تحرص صفاة هوم على توفير أكبر تشكيلة ممكنة من منتجات تأثيث المنزل التي تتناسب مع مختلف الأذواق والفئات العمرية وكذلك أنماط الحياة، إذ تضم تشكيلة الأثات المتنوعة كل من الأثاث الكلاسيكي والفاخر والمعاصر والعملي، مما يوفر للعملاء امكانية اختيار أطقم الأثاث التي هم بحاجة لها أو اختيار بين مزيج من الاكسسوارات المميزة التي تضيف من دون شك طابع جمالي وشائق إلى أي غرفة من غرف المنزل.

ويمكن للعملاء انتهاز أكبر عروض صفاة هوم هذا العام بزيارة أحد معارضها.



ويقع معرض الشويخ بالقرب من مركز يوسف أحمد الغانم للخدمة والصيانة، في حين يقع معرض الري في معرض صفاة الغانم، ومعرض الفحيحيل على شارع الدبوس وفوق معرض X-سايت، كما تتوافر غرف نوم الأطفال في معرض «تشيلك» الكائن في مجمع تلال.



ويفتح معرض الشويخ أبوابه للزبائن من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 11 مساء كل يوم، في حين أن معرض الري يفتح أبوابه من الساعة 9:30 صباحا وحتى منتصف الليل كل يوم، ومعرض الفحيحيل من الساعة 9 صباحا وحتى 10 مساء، ويفتح معرض «شيلك» أبوابه من الساعة 10 صباحا حتى 10 مساء كل يوم.