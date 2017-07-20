أعلن حمد محمد الخنيني المدير التنفيذي لشركة فلوهاوس «ركوب الامواج» عن اقامة الدورة التدريبية الثانية لركوب الامواج وذلك بهدف تعزيز الشباب وتطوير ممارستهم لرياضة جديدة في الكويت، حيث تنضم رابطة فلوهاوس الى المنظمة العالمية «فلو بوردرز» وتأهيلهم لمشاركات الكثير في بطولات محلية وعالمية، وذلك تحت اشراف مدربين عالميين لهذه البطولة ومنهم المدرب كريست من كاليفورنيا الحائز على الميداليات الدولية والعالمية.

وقد انضم لإدارة الـ «فلوهاوس» فريق تسويق متخصص وهم هدير الغمري ورضوى نجم وكينجا تيمت، حيث قام الفريق بتنظيم هذه البطولة مع الرعاة.

وأشار الخنيني إلى أن موعد مهرجان ركوب الأمواج السبت 22 الجاري من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء، فعلى من يجد في نفسه الكفاءة والقدرة فليسارع بالتسجيل لينضم لمدرسة تعليم ركوب الأمواج وهي مدرسة متخصصة تقوم بتدريب وتأهيل الشخص للمشاركة في المهرجان والمسابقات المحلية والعالمية بإدارة المدرب الأميركي، كما خصصت فلوهاوس الكؤوس والجوائز القيمة للفائزين الثلاثة الأوائل بالمهرجان.

كما طرحت أدارة «فلوهاوس» عضوية شهرية وثلاثة شهور للمشترك عوضا عن قطع تذكرة يومية وبأسعار مخفضة مناسبة لجميع.

كما صرحت ادارة التسويق بأنها تقوم بتقديم أفضـل وأقوى العروض المناسبة للمؤسسات الحكوميــــة والخاصة والجمعيــــات التعاونية والمجموعـــات وللجاليات الأجنبية والعربية.