نظمت شركة الخطوط الجوية الكويتية بالتعاون مع بنك الدم المركزي الكويتي حملة للتبرع بالدم لموظفيها، وذلك صباح الأربعاء الماضي في المقر الرئيسي للشركة.

وتأتي هذه الحملة في إطار تعزيز دور الشركة وموظفيها اتجاه المجتمع وتماشيا مع الدور الإنساني والمسؤولية الاجتماعية في مد يد العون والمساعدة للمرضى والمحتاجين والمستشفيات التي تحتاج الى كثير من وحدات الدم بالتعاون وإشراف بنك الدم المركزي الكويتي.

وقال مدير دائرة المسؤولية الاجتماعية فايز العنزي: ان «الكويتية» أطلقت هذه الحملة ضمن إطار شراكتها وتعاونها مع المؤسسات ومنها بنك الدم لدعم جهود وزارة الصحة في إدامة توفير وحدات الدم لتكون جاهزة لمن يستحقها للمرضى المحتاجين الى الدم.

وأكد العنزي التزام «الكويتية» بمسؤوليتها الاجتماعية تجاه كل أفراد المجتمع ومؤسساته وعدم التواني في تقديم ما يمكن لتطوير التنمية الصحية في الكويت، مؤكدا ان الكويتية وهي الشركة الرائدة في مجال الطيران في المنطقة مستمرة في أداء هذا الدور الإنساني المتنوع في خدماته، مشيدا في الوقت نفسه بالتعاون الملموس من قبل إدارة بنك الدم في إنجاز هذه الحملة بنجاح.

وشهدت الحملة إقبالا ملحوظا من موظفي الخطوط الجوية الكويتية من مختلف الدوائر وعلى جميع المستويات الذين أقبلوا على التبرع بدمائهم ترسيخا لهذه الأهداف الإنسانية والاجتماعية النبيلة.