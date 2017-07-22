دللوا أنفسكم في العطلة الصيفية واستمتعوا بنبض الحياة العصرية في دبي مع عروض تضمن لكم الترفيه والاسترخاء في أجواء راقية مع العديد من المكافآت القيمة، واختاروا الإقامة لفترات أطول في وجهات «العنوان للفنادق والمنتجعات» و«فيدا للفنادق والمنتجعات» و«روف للفنادق» مع مزايا ذات قيمة مضافة تتضمن الدخول مجانا إلى أشهر المراكز الترفيهية، بالإضافة إلى الحسومات على تعرفة الإقامة، والكثير غيرها.

اكتشفوا العنوان الأكثر رقيا لموسم الصيف هذا العام، وسواء كنتم تفضلون الإقامة في قلب «وسط مدينة دبي» أو وسط الأجواء الرائعة لـ «مرسى دبي» أو حتى الاسترخاء في «تلال الإمارات» بعيدا عن صخب الحياة في المدينة، فإن «العنوان» هو وجهتكم الأمثل، احجزوا لليلتين على الأقل في أي من وجهات «العنوان للفنادق والمنتجعات» خلال الفترة من 1 يوليو إلى 30 سبتمبر 2017، واستمتعوا برصيد قيمته 100 درهم للغرفة عن كل ليلة.

اختاروا تجربة الإقامة المناسبة لكم في أي من هذه الفنادق، سواء رغبتم بالاسترخاء في أجواء هادئة أو حيوية، كلاسيكية أو عصرية، علاوة على زيارة أرقى المطاعم والردهات الاجتماعية التي يشرف عليها نخبة من كبار الطهاة وسط أفضل الخدمات التي تضمن لكم تجربة تلاقي تطلعاتكم على كافة المستويات، كما ستتاح لكم هذا الصيف فرصة الحصول على تذاكر مجانية عن كل غرفة تضمن لكم يوما حافلا بالمرح والمغامرات في «كيدزانيا» و«ريل سينما» و«دبي أكواريوم وحديقة الحيوانات المائية» و«دبي باركس آند ريزورتس» و«آي إم جي عالم من المغامرات».

وتمتاز فنادق «فيدا» بموقعها الحيوي في قلب «وسط مدينة دبي»، وهي مصممة لتلاقي تطلعات الجيل الجديد من الضيوف الراغبين بالتمتع بخدمات الضيافة العصرية المتكاملة، في أجواء بسيطة وأنيقة في آن معا، وسواء رغبتم بعطلة نهاية أسبوع طويلة أو مجرد إجازة محلية مميزة، هل هناك ما هو أفضل من تمضيتها في قلب دبي؟ احجزوا إقامتكم في «فيدا وسط المدينة» بين 1 يوليو و30 سبتمبر واستفيدوا من حسم بقيمة 10% عند الإقامة لليلتين، و15% لثلاث ليال و20% لأربع ليال.

و«روف للفنادق» وجهات عصرية تعبر عن نبض الحياة في المدينة، وهي موجهة لمحبي الترحال الذين يودون الإقامة في فنادق تمثل امتدادا لمحيطها الاجتماعي.

وتقدم فنادق العلامة التجارية وجهات اجتماعية غنية باللمسات الثقافية التي يهتم بها المسافرون من كل أنحاء العالم.

احجزوا إقامتكم حتى نهاية 2017 واستفيدوا من أسعار مذهلة تبدأ من 210 دراهم في أي من فنادقنا الأربعة، وابتداء من يوليو 2017، استمتعوا بعرض يتيح لكم القيام بمغامرات مشوقة مع تذاكر ليوم واحد إلى «دبي باركس آند ريزورتس» مقابل 60 درهما عن كل شخص عند الحجز لثلاث ليال أو أكثر.