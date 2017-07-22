حصدت شركة سيفكو الكويت عدة جوائز منها درع الجودة الأوروبية كأفضل الشركات، وذلك لالتزامها بمعايير الجودة والقيادة والابتكار في السعي المستمر نحو التميز والريادة، وكذلك اختيار نور فيصل القطامي افضل رئيس تنفيذي والتي قدمت من الجمعية الأوروبية للأعمال والتي يمثلها قادة في المجتمعات الدولية في مجال الأعمال التجارية والتعليم والعلوم.

والجمعية الأوروبية للأعمال مؤسسة دولية تهدف تعزيز الجودة لتطوير وتنفيذ التقدم الاقتصادي والاجتماعي، تسعى الجمعية الى التطوير بالجودة لمشاريع النمو الاقتصادي والاجتماعي للمناطق والشركات والمؤسسات وتوفير سبل التواصل المباشر بين الخبراء، المستثمرين، رجال الأعمال، الحكومات والسلطات المحلية.

وتم الإعلان عن هذا الاستحقاق العالمي خلال حفل أقيم في لوزيرن بسويسرا، حيث قام رئيس الجمعية بتسليم الجائزتين للرئيس التنفيذي لـ «سيفكو» نور القطامي.

بدورها، أشادت الرئيس التنفيذي لسيفكو نور فيصل القطامي بالجهود المبذولة من فريق عمل الشركة للحصول على هذه الجوائز، وهو ما يعكس منهجية الشركة الراسخة لتحسين الجودة في مجالات عملياتها ومنتجاتها، والتزامها بالتطوير المستمر لتواكب التطورات العالمية للجودة وذلك بالتماشي مع خطط التوسع بالكويت وخارج الكويت.