أضف لمسة من الراحة الفائقة والأناقة اللافتة لأطفالك في بداية العام، حيث تقدم «إيكو» مجموعتها الحصرية من الأحذية من خلال مجموعة «العودة إلى المدارس»، فمع أكثر من 40 عاما من الخبرة الفريدة في صناعة أحذية الأطفال، تبدع «إيكو» بمزج المواد الفاخرة والجلود المصممة بروح فنية عالية والمصنوعة في مدابغها الخاصة لتضفي موضة أنيقة واستثنائية تلفت الأنظار للصبية والفتيات، وصممت العلامة التجارية التي تشتهر بالحرفية والجودة والاهتمام بأدق التفاصيل المجموعة كي تسمح للأقدام الصغيرة بالتطور والنمو بحرية.

وتتميز المجموعة بتكنولوجيا «FLUIDFORM» المبتكرة من «إيكو»، والتي تزود الأحذية بالمرونة والليونة الفائقة والمواد ذات خصائص امتصاص الصدمات والمزودة في قوالب الأحذية بالكامل، مما يجعل الحذاء وحدة متماسكة تستطيع تحمل كل أنواع الصدمات أثناء اللهو والحركة داخل المدرسة، ولجعل قدم طفلك تنمو طبيعيا، تعمل أحذية «إيكو» الجديدة بمنزلة وسائد، فهي مزودة ببطانة لطيفة لحماية خطوات طفلك أثناء اللعب مع منحه حرية الحركة بفضل المواد الخفيفة والمرنة المناسبة لنشاطه اليومي.

وتتألق أحذية «Intrinsic» السوداء وتمنح القدم ميزة التنفس الكامل ودخول الهواء بفضل تصميمها المحب للطبيعة بمظهر فاخر دائما، كما تتميز بقفل متصل بحزام مرن من أجل ارتداء مريح، فضلا عن التصميم المبتكر الذي يمنح الحذاء الثبات على الأرض لسير أكثر أمانا.

سواء كان للنمط الرسمي أو خوض المغامرات الرياضية أو الاستمتاع بالوقت بعد انتهاء المدرسة.