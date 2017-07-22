نظمت شركة بيتك للتأمين التكافلي «بيتك تكافل» حملة للتبرع بالدم بالتعاون مع بنك الدم للتأكيد على مسؤوليتها الاجتماعية، وحرصا على التبرع بالدم تقديرا لاهمية ذلك في انقاذ حياة المرضى والمصابين، وضمن الانشطة والفعاليات التي تنظمها الشركة.

وقد اشارت ادارة الشركة والكادر الطبي المشرف على حملة التبرع بالدم الى أهمية دعم اعمال المؤسسات والهيئات المختلفة ذات الانشطة الخدمية المتميزة في المجتمع خاصة في المجال الطبي والعلاجي، مثمنة ما ابداه الموظفون من تعاون والتزام ظهر في مسارعتهم للتبرع بالدم واستشعارهم لاهمية كل نقطة دم في انقاذ حياة مريض او مصاب حيث شهدت حملة التبرع بالدم تجاوبا ومشاركة من موظفي الشركة على مختلف مستوياتهم بشكل استحق التقدير والثناء من الجميع.