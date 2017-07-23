لميس بلال

بحضور غفير من محبـــي التكنولوجيا وأجهزة الهواتف النقالة والإكسسوارات ونجوم مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، افتتح مساء أمس الأول الفرع الثاني لمحلات «اتش آند اس» في مجمع 89 بالعقيلة.

وتتميـز محـــلات «اتش اند اس» ببيع الإكسسوارات الأصلية وتصليح الأجهزة بكل أنواعها مع توافر قطع الغيار الأصلية وخدمة التصليح في الورشة والخدمة المنزلية ايضا بالإضافة لخدمة توصيل الأجهزة والإكسسوارات داخل وخارج الكويت، مع خدمة «أون لاين» ايضا.

يتوافر فـي «اتش آند اس» جميع الماركات العالمية ومن وكلاء معتمدين في الكويت بأسعار تنافسية في السوق، كما ان التصليح ايضا يضمن كفالة لمدة شهر بعد التصليح، وتم اختيار موقع «89 مول» في منطقة العقيلة لتقديم الخدمات إلى العملاء في المنطقة العاشرة.

وبهذه المناسبة، قال المالك لسلسلة محلات «اتش آند اس» فهد المذن: سنطلق قريبا التطبيق الخاص بنا لنخاطب زبائننا ومتابعينا من محبي التكنولوجيا ومن يبحث عن التطور في طلب مقتنياته من محلاتنا بالإضافة إلى خدمة «الواتس آب» والاتصال المتوافر من الساعة 10 صباحا وحتى العاشرة مساء يوميا من خلال مركز خدمة عملاء مميز من الطاقات الشبابية والتي نحرص على تواجدها ضمن فريق العمل بحوافز ورواتب مميزة على مستوى السوق الكويتي.

بدوره، قال الشريك عيسى اللوغاني: بمناسبة الافتتاح ومن 19 يوليو حتى 31 منه سنطلق حملة «كل يوم عرض»، والتي ستتضمن مفاجآت يومية في تمام الساعة 10 صباحا، لمتابعي حسابنا على مواقع التواصل الاجتماعي @hsstorekw، وحصريا بفرع العقيلة.

الجدير بالذكر ان الفرع الأول لمحلات «اتش آند اس» يقع في منطقة شرق بشارع خالد بن الوليد ويتضمن نفس الخدمات والأجهزة والاكسسوارات، حيث يتسنى لمحبي الهواتف النقالة والإكسسوارات الطلب من موقع شرق والعقيلة أو عبر الموقع الإلكتروني www.hsstorekw.com واختيار طريقة الدفع والتوصيل المناسبة، أما مركز الصيانة فيوفر تصليح وصيانة وبرمجة كل الأجهزة وتصليح جميع الأعطال الخاصة بالأجهزة الذكية وأجهزة الكمبيوتر في الورشة الكائنة بمنطقة شرق او العقيلة او من خلال الورشة المتنقلة مع توفير قطع غيار أصلية وكفالة شهر على التصليح.