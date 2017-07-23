تقديرا منه للرياضة وتشجيعا على استمرار التميز، كرم رئيس نادي المصارف فاضل المندي فريق النادي الذي أحرز بطولة دورة مبارك الخرينج الرمضانية لكرة القدم وذلك بفوزه على فريق ديوان الشتيوي بحضور راعي الدورة النائب السابق مبارك الخرينج، ومدير نادي المصارف عباس البلوشي، ومقرر اللجنة الرياضية خالد حافظ، ومنسق عام الأنشطة في النادي حسين عبد السيد.

وقد أشاد المندي بجهود الفريق وتميزه خلال البطولة، مشيرا إلى ما تمتع به أعضاء الفريق من روح رياضية خلال جميع المباريات التي لاقت إعجاب المتابعين والمشرفين على الدورة، الأمر الذي ترك انطباعا مميزا لدى الجميع عن نادي المصارف وتألق أعضائه، خصوصا أن الدورة شهدت أجواء تنافسية مميزة وروحا رياضية عالية.

وبين المندي أن نادي المصارف لن يدخر جهدا في دعم أعضائه وتقديم كل ما من شأنه النهوض بمستوياتهم الرياضية، وكذلك تنظيم الأنشطة المتنوعة التي تدخل البهجة إلى قلوب الأعضاء وأسرهم في جميع الأوقات والمناسبات.

وتوجه المندي بالشكر إلى جميع أعضاء الفريق لما بذلوه من جهود لحصد الجوائز والميداليات في البطولات التي يشارك فيها، وبما يضيفه من رصيد للنادي عموما وللفريق بشكل خاص، متمنيا لهم التوفيق الدائم.