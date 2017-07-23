سواء كانت منتجات إقليمية، مجوهرات أنيقة أو إكسسوارات عصرية: نضمن لك أن تجد كل ما تريده في إنترلاكن وتمضية رحلة تسوق لا تنسى، ومع ذلك لا ينحصر التسوق فقط في إنترلاكن، بل ستكتشف حتى في ثوان تجربة رائعة، كما تضم الأزقة التاريخية لمدينة زيرينجن العديد من المتاجر التقليدية والابتكارية، ولجعل جولة التسوق تجربة مثالية، يمكنك الاسترخاء وتدليل جسمك في منتجع صحي في أحد الفنادق التالية: فندق وسبا فيكتوريا يونغفراو جراند، إنترلاكن، فندق ليندار جراند، بوريفاج، فندق وسبا بياتوس الصحي، دلتابارك فيتال ريزورت آم ثونرزي.

وتمثل إنترلاكن، نظرا لموقعها بين بحيرة ثون وبحيرة برينز، نقطة انطلاق مثالية لرحلات لا تنسى في المنطقة بأسرها، انطلق وحلق فوق القمم الجبلية البيضاء والأنهار الجليدية في اوبرلاند البيرنية.



أتشعر بالانجذاب إلى المياه؟ انزلق من خلال رحلة قارب على إحدى البحيرتين من خلال المياه الزرقاء العميقة ودعها تسحرك بجمالها، كما بإمكانك اختبار المزيد من المعالم من خلال رحلة نحو شيلتهورن أو يونغفراو، حيث يمكنك الاستمتاع بمنظر رائع لقمم الجبال، البحيرات والأنهار الجليدية.

وينظر إلى منطقة جشتاد للعطلات كإحدى الوجهات الأكثر فخامة في سويسرا، حيث يختبر زوار هذه المنطقة النوعية الأرقى والخدمات المتنوعة في جميع المجالات.



وتمنح أصالة جبال الألب، التقاليد التي تمت المحافظة عليها باعتزاز ولمسة من البهجة للوجهة طابعا خاصا.



وعلى الرغم من القيمة المرموقة الهائلة للعلامة التجارية، بقيت جشتاد على واقعيتها وبساطتها.

وتفتخر جشتاد، على الرغم من طابعها الريفي، بسلسلة من المزايا المتعلقة بالسياحة التي يمكن اختبارها بشكل منفصل، كما تتضمن أنشطة جشتاد الترفيهية وخبراتها المبهجة الكثير من الروعة.

وتعد العاصمة السويسرية (بيرن) ساحرة بثروتها في الثقافة والمتعة والاسترخاء مع فنادق فاخرة، بوتيكات حصرية، مطاعم متميزة وجراند كازينو، ولكن ما يميز بيرن حقا أن هذه الرفاهية محبوكة بأناقة لتشكل نسيج مدينة فريدة من نوعها، وهي جوهرة حضارية، ومدينة احتفي بها «كموقع اليونسكو للتراث العالمي».

يشكل فندق شفايتزاهوف بيرن المتميز بتصنيف 5 نجوم والمجدد بالكامل مزيجا من تقاليد عريقة مع الذوق المعاصر، تصميم عريق وخدمة حصرية مع صالة السيجار ومنطقة عافية حصرية بمساحة 500 متر مربع، وترجع ملكيته إلى شركة كاتارا للضيافة المحدودة، الدوحة ويعمل على تلبية الضيوف وخصوصا القادمين من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، لوقوعه في قلب المدينة القديمة، ويشع فندق بلفيو بالاس المتميز بتصنيف 5 نجوم أجواء فريدة لفندق عريق، ويمثل الفندق مقر الإقامة المفضل للحكومة السويسرية.

وتقع منطقة يونغفراو بسلسلتها الجبلية التي تخطف الأبصار بشكل مركزي في سويسرا، ما يتيح سهولة الوصول إليها من جميع المطارات الرئيسية، ويمكنكم فيها اختبار جمال جبال الألب السويسرية في شقق مفروشة مخدمة أو ذات الخدمة الذاتية، وفي القرى المختلفة، تقدم مجموعة كبيرة من المطاعم الأطعمة الحلال.