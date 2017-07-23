رعت شركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، اللقاء التنويري للاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية، والذي أقيم في أرض المعارض بمنطقة مشرف يوم الاثنين الموافق 17 يوليو 2017، تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي د.محمد الفارس.

حضر اللقاء ما يقارب 1350 طالبا وطالبة ممن سيلتحقون بجامعات في الولايات المتحدة الأميركية لاستكمال دراستهم، كما حضر اللقاء أيضا سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان، إلى جانب ممثلي شركة صناعات الغانم.

وتأتي رعاية هذا اللقاء التنويري كجزء من الرعاية التي تقدمها صناعات الغانم لأنشطة الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية طوال العام الدراسي القادم 2017/ 2018.

وخلال حديثه مع الحضور، قال السفير لورانس سيلفرمان: «لو كانت لدي نصيحة واحدة لأشاركها معكم اليوم، فهي ما نصحني به والداي عندما بدأت دراستي الجامعية، وهي نفس النصيحة التي قدمتها لأبنائي عندما بدأوا دراستهم: نجاحكم يعتمد عليكم أنتم، فنجاحك في الدراسة بالولايات المتحدة معتمد على حضورك للمحاضرات، وجديتك في الدراسة، والمحافظة على وضعك الدراسي، بينما تستمتع بحياتك الجامعية في جامعات الولايات المتحدة، هذا العام، تستقبل الجامعات الأميركية ما يقارب 1500 طالب وطالبة ممن اختاروا الدراسة هناك.



وبفضل الدعم السخي المقدم من الحكومة الكويتية، يفضل العديد من الطلبة الدراسة في الولايات المتحدة عن أي بلد آخر.



واسمحوا لي أن أؤكد مجددا أن الولايات المتحدة ترحب بالطلاب والطالبات من الكويت ونرغب في استقبال المزيد من الشباب للدراسة في الولايات المتحدة».

وقال الرئيس التنفيذي لقسم الموارد البشرية لدى شركة «صناعات الغانم» جورج لامبروس: «يسعدنا أن نشارك في تسهيل بداية الدراسة لمجموعة طموحة من الطلاب والطالبات الراغبين في استكمال تعليمهم في الخارج، لذلك نحرص على التواجد في الفعاليات التي تهتم بالشباب الكويتي الواعد لنعرّفهم بالشركة والفرص الوظيفية الموجودة فيها.

كما نتطلع للمزيد من التعاون مع الاتحاد الوطني لطلبة الكويت في الولايات المتحدة الأميركية لدعم مبادراتهم التي تعود بالنفع والفائدة على الطلبة الكويتيين الدراسين هناك، ونتمنى أن نستقبل هؤلاء الطلبة ضمن موظفي شركة صناعات الغانم حال استكمالهم دراستهم الجامعية».

وقد حرصت صناعات الغانم على تعريف الطلاب الشباب بمختلف القطاعات والمجالات التي تعمل بها، حيث أجرت سحبا للحضور كانت جوائزه من X-سايت للإلكترونيات، بالإضافة إلى تواجد كوستا كوفي التي زودت الحضور بمشروباتها المختلفة من القهوة طوال اللقاء.

جدير بالذكر أن صناعات الغانم رعت العديد من فعاليات الاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع الولايات المتحدة الأميركية في الأعوام الماضية، بما فيها المؤتمرات السنوية التي تعقد في الولايات المتحدة وتعد أكبر تجمع للكويتيين خارج الكويت.



وذلك ضمن برنامج المسؤولية الاجتماعية في شركة صناعات الغانم، والذي تلتزم الشركة من خلاله بالعطاء للمجتمع، عن طريق تمكين المحتاجين، ودعم التعليم، وتشجيع ريادة الأعمال.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت الراعي الاستراتيجي لمؤتمر تمكين الشباب العام الماضي، وهو مؤتمر سنوي ينطلق تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، كما كانت الراعي البلاتيني لمؤتمر «عرب نت» الأخير، حيث غطت تكاليف حضور المؤتمر لـ 100 من طلاب المرحلة الجامعية، إضافة لكون الشركة أكبر مصدر لمتطوعي برامج مؤسسة «إنجاز-الكويت»، حيث يتطوع موظفوها في برامج «إنجاز-الكويت» بشكل منتظم، وتعاونها الأخير مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حيث وقعت الجهتان مذكرة تفاهم تقوم من خلالها صناعات الغانم بتنظيم حملات تسويقية ذات جانب إنساني لدعم تعليم الأطفال السوريين اللاجئين، وتزويدهم بمساعدات مالية للأنشطة التعليمية.