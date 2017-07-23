باعتبارها شركة تقليدية مصنعة للساعات، تولت لونجين منذ بدايتها إنتاج ساعات استثنائية، وقد لاقت مجموعة «لونجين ماستر» Longines Master نجاحا باهرا منذ إطلاقها عام 2005.



تجمع هذه الأخيرة الأناقة الكلاسيكية والتميز الإبداعي، كما تأسر عشاق صناعة الساعات.



اليوم، تقدم لونجين ساعات جديدة ذات موانئ ملونة.



تضفي هذه النماذج الرمادية والزرقاء تباينا جديدا ضمن مجموعة «لونجين ماستر».

أطلقت لونجين في عام 2005 مجموعة وصفت بأنها الأكثر مبيعا: «لونجين ماستر»، منذ بدايتها، لاقت المجموعة نجاحا كبيرا ومتواصلا اتخذته الدار السويسرية شعارا لها، وعلى مر السنين أضافت لونجين أحجاما وتصاميم جديدة، كما حافظت على الكلاسيكية التي تميزها والتي لعبت دورا أساسيا في نجاحها عالميا.

وتطلق لونجين هذا العام نموذجين جديدين باللون الرمادي والأزرق، يتماشى التصميمان تماما مع الروح الكلاسيكية لهذه المجموعة.



يعرض الميناء الأزرق أو الرمادي الساعات، الدقائق والثواني بفضل العقارب البارزة والمطلية بالروديوم، وتكتمل النماذج الرمادية مع النماذج الزرقاء الرجالية من خلال سوار جلدي مطابق للون الميناء.

وتتوافر نماذج مجموعة «لونجين ماستر» بأقطار مختلفة لتتماشى مع معاصم الرجال والنساء على حد سواء، ويكشف ظهر العلبة الفولاذية والشفاف عن حركة الكاليبر الأوتوماتيكي، وتكتمل أناقة هذه الساعات من خلال سوار فولاذي أو سوار مصنوع من جلد التمساح الرمادي أو الأزرق مع مشبك قابل للطي.