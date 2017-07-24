العبد الجليل: البرنامج يوفر قيمة حقيقية للشباب ويمنحهم تجربة تعليمية مميزة تهيئهم لدخول سوق العمل

القامس: نحرص على إثراء الوعي الوظيفي لدى الشباب عبر إنتاج مواد تعليمية مبتكرة

يرعى بنك الكويت الوطني برنامج «جاهز» الذي تقدمه مؤسسة لوياك التطوعية ويهدف إلى تهيئة الشباب المشاركين لدخول سوق العمل عبر نشر الثقافة الوظيفية لديهم، وذلك في إطار دعم البنك لأنشطة المؤسسة وانطلاقا من دوره الريادي في دعم المؤسسات المجتمعية والإنسانية الفاعلة.

وتشمل رعاية بنك الكويت الوطني تقديم دعم كامل لبرنامج «جاهز» الذي سيستمر لمدة عشرة أيام من تاريخ 30 يوليو إلى 10 أغسطس 2017 ومن الساعة 5 – 8 مساء من الأحد إلى الخميس، وذلك من خلال توفير جهاز تدريبي ذوي خبرة وكفاءة عالية وبرامج متخصصة للمشاركين والتي تتضمن التعريف بعدد من الخبرات المهمة مثل: خدمة العملاء، تطوير الذات، كيفية كتابة السيرة الذاتية، جودة الخدمة وكيفية إجراء مقابلة عمل.



وفي هذه المناسبة قالت مسؤولة العلاقات العامة في بنك الكويت الوطني جوان العبدالجليل إن البنك يوفر من خلال برنامج «جاهز» قيمة مضافة حقيقية للشباب يمنحهم خلالها تجربة مميزة للتعرف عن قرب على الخبرات التي تسهم في تهيئتهم لدخول سوق العمل من خلال دورات تدريبية مكثفة.

وأضافت أن البرنامج يتضمن محاضرات تعليمية يقدمها مجموعة من المحاضرين من إدارة الموارد البشرية في البنك حول خدمة العملاء وجودة الخدمات المقدمة بالإضافة إلى بعض الخبرات الوظيفية الأخرى، مشيرة إلى أن البرنامج سيشارك فيه 30 طالبا وطالبة تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاما.

وأوضحت العبدالجليل أن رعاية بنك الكويت الوطني لأنشطة لوياك تأتي انطلاقا من رسالته الاجتماعية الهادفة إلى دعم كافة شرائح المجتمع ومؤسساته وخاصة المؤسسات التي تعنى بالشباب، لاسيما أنهم يحتاجون إلى كافة المحفزات ليكونوا شركاء فاعلين في التنمية المجتمعية وخدمة المجتمع.

ومن جهتها أشادت مديرة برامج التطوع الدولية في لوياك نينار القامس بدور بنك الكويت الوطني في رعايته المستمرة لفعاليات لوياك وأنشطتها، وذلك في إطار الرسالة والهدف المشترك للمسؤولية الاجتماعية، مع دعم الأنشطة التي تعنى بفئة الشباب وتواكب احتياجاتهم مستقبلا.



وأوضحت أن فكرة البرنامج تأتي من خلال حرص لوياك على أهمية إثراء الوعي الوظيفي لدى فئة الشباب عبر إنتاج مواد فيديو تعليمية مبتكرة تساعد على نشرة الثقافة الوظيفية فيما يخص خدمة العملاء وجودة الخدمة في الوقت ذاته.

ويفخر بنك الكويت الوطني بشراكته ودعمه لمؤسسة لوياك التي تعمل من أجل الشباب وتسعى إلى الارتقاء بهم في جميع مجالات الحياة.



وقد قدم بنك الكويت الوطني مع لوياك العديد من البرامج التدريبية والتوعوية والتثقيفية الهادفة، على غرار هذا البرنامج الفريد من نوعه «جاهز» الذي يركز على الاستثمار بالطاقات الشابة والعمل على تعزيز خبراتها في مجالات حيوية في سوق العمل.

ويواصل بنك الكويت الوطني سنويا مبادراته الإنسانية ودعمه لبرامج الرعاية الاجتماعية انسجاما مع سياساته الراسخة للنهوض بمسؤولياته الاجتماعية وإيمانا بالأثر الفعال لهذه البرامج في خدمة المجتمع وأبنائه، كما انها تعكس الدور القيادي الذي يلعبه البنك الوطني في هذا المجال منذ عقود طويلة.