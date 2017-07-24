انطلاقا من حرص مجلس ادارة جمعية الصليبية التعاونية على تطبيق احدث البرامج التي تسهم في خدمة المساهم والمستهلك وذلك من خلال تطبيق البيع بنظام الباركود في جميع منافذ البيع في الجمعية وتطبيق الجرد الآلي والعمل على إصدار براءة الذمة آليا، أشار رئيس مجلس الإدارة محسن الرشيدي إلى أن مجلس الإدارة حريص على تطبيق القرارات وتعليمات وزارة الشؤون، حيث تعتبر الجمعية من الجمعيات الرائدة في تطبيق هذا النظام في فترة زمنية وجيزة، مقدرين حرص الوزارة على تفعيل البرامج التي تسهم في مصلحة العمل والمستهلك.



وأوضح الرشيدي ان المجلس يعكف حاليا على تجديد مكائن النقد في الأسواق والفروع لتحديث البرامج وتطويرها.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة عايد العنزي ان الجمعية حصلت على موافقة المجلس البلدي بتخصيص موقع لإقامة فرع تموين جديد بمساحة 500م2 بالقرب من فرع الغاز، حيث سيوفر الفرع الجديد مساحة كافية لتخزين المواد التموينية بكميات كافية ولفترات اطول، بالإضافة الى استراحة للانتظار مجهزة بدلا من فروع التموين الحالية، علما ان الجمعية تعكف حاليا على اعتماد الموافقات المالية من قبل وزارة الشؤون لطرح المشروع للتنفيذ خلال الفترة القادمة.