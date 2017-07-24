استضافت Ooredoo، الشبكة الأقوى في الكويت، طلبة برنامج «قادة الغد» في ورشة تدريبية خاصة، وذلك ضمن سياق البرنامج الصيفي التطوعي المتخصص في تدريب وتأهيل القانونيين بالتعاون مع برنامج إعادة الهيكلة وجمعية المحامين الكويتيين.



وفي تصريح له حول ذلك، قال رئيس قطاع الشؤون القانونية والتنظيمية في Ooredoo د.يوسف الصليلي إننا سعداء بنجاح البرنامج خلال دوراته السابقة واستمراره في تحقيق النجاح حتى موسمه السابع هذا العام.



ولقد ركزنا في هذا الموسم على تعزيز المهارات الشخصية والعلمية في مجال المحاماة والقانون، لاسيما في قطاع نشط مثل قطاع الاتصالات.

وأضاف الصليلي في بيان صحافي عن فخر الشركة بالطاقات الشبابية الكويتية في مجال القانون والمحاماة، حيث تسعى الشركة بشكل مستمر الى دعم فئة الشباب في جميع القطاعات، وذلك ارتكاز على سياستها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية، حيث إن الشباب هم المستقبل والاستثمار في طاقاتهم يعني الاستثمار في مستقبل أفضل.

وفي الختام، ألقى د.يوسف الصليلي محاضرة تفاعلية مع الطلبة المشاركين متعلقة في مواضيع قانونية، تضمنت مسابقات منوعة تحفيزية للمشاركين حصلوا من خلالها على جوائز قيمة دعما لهم وتقديرا لجهودهم.

جدير بالذكر، أن برنامج «قادة الغد» يهدف إلى تأسيس جيل من الشباب القانونيين القادرين على العطاء والتميز وذلك من خلال تنمية الجانب العملي لديهم وإخراجهم من الإطار النظري إلى العملي من خلال عدة أنشطة كالتدريب في جهات عمل قانونية والرحلات ذات الطابع القانوني لمختلف الشركات والمؤسسات وإقامة دورات متنوعة في التنمية البشرية والقانون والتي يحاضر فيها كبار من المختصين، كما يهدف البرنامج إلى تعزيز ونشر ثقافة التطوع بين الشباب حيث يتميز فريق عمل البرنامج بأنه مكون من فئة الشباب وبجهود شخصية منهم.