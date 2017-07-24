الشلال: دعم الشباب بمختلف تطلعاتهم يتسق مع سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية

اختتمت Ooredoo، الشبكة الأقوى في الكويت، دورتها التدريبية للمشاركين في برنامجها التطوعي «نعين ونعاون» في عامه الثالث، وذلك بحضور ممثلي إدارة الاتصال المؤسسي في الشركة وممثلي المؤسسات غير الربحية المشاركة في فعاليات البرنامج هذا العام في حفل تكريم أقيم في مبنى الشركة الرئيسي الأسبوع الماضي لتكريم كافة المشاركين.

ونجح البرنامج في عامه الثالث في استقطاب مئات الشباب والشابات الذين شاركوا بالتطوع في العديد من فعاليات البرنامج، لاسيما خلال شهر رمضان الكريم الذي شهد عددا كبيرا الفعاليات وذلك بالتعاون مع جهات غير ربحية، حيث قام المتطوعون بإدارة مهام توزيع وجبات الإفطار على الصائمين من خلال خيمة إفطار الصائم أمام مبنى الشركة الرئيسي على شارع السور، بالإضافة إلى قافلة توزيع الوجبات التي تنقلت حول مختلف مناطق الكويت طيلة الشهر الفضيل.



إضافة إلى ذلك، قام المتطوعون بإدارة العديد من المبادرات مثل تنظيم إفطار جماعي للموظفين المناوبين في جهات حكومية مثل مركز الكويت لمتلازمة الداون ومركز اليرموك الصحي بحضور مختار منطقة اليرموك وبمشاركة مبادرة مدينة اليرموك الصحية النموذجية، بالإضافة إلى القيام بزيارات دورية إلى دار رعاية المسنين.

كما نظم أعضاء الفريق زيارات لأجنحة الأطفال في المستشفيات بالتعاون مع الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال في المستشفيات KACCH لتوزيع القرقيعان والألعاب بهدف نشر الفرحة في نفوس الأطفال.



وفي بيان صحافي أكد مدير أول الرعايات والمسؤولية الاجتماعية والتواصل الاجتماعي في Ooredoo الكويت يوسف الشلال على فخر الشركة بريادة مجال التطوع في الأوساط الشبابية في الكويت، حيث استمر برنامج «نعين ونعاون» الحائز على جائزة تقديرية من وزارة الدولة لشؤون الشباب في استقطاب الشباب والشابات من مختلف الفئات العمرية في عامه الثالث.

وأكد الشلال أن دعم الشباب بمختلف تطلعاتهم يتسق مع سياسة الشركة للمسؤولية الاجتماعية التي تولي الشباب النصيب الأكبر، نبوعا من قيمها الأساسية وهي الاهتمام والتواصل والتحدي.

يذكر أن برنامج «نعين ونعاون» التطوعي أسسته شركة Ooredoo الكويت في عام 2015 بالتعاون مع منظمة Spread the Passion غير الربحية، وهو برنامج يهدف لتأهيل الشباب المتطوعين بحسب معايير عالمية قبل إيصالهم بفرص تطوعية مع منظمات غير ربحية في الكويت.