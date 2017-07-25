أعلنت شركة محمد حمود الشايع عن توقيع اتفاقية تمثيل حصري مع سلسلة مطاعم البيتزا الرائدة في الولايات المتحدة «Blaze Pizza»، حيث ستقوم الشركة بإدارة وتشغيل هذه العلامة التجارية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بدءا من عام 2018. وستفتتح الشركة من خلال هذه الاتفاقية 100 مطعم في 11 دولة تضم الإمارات العربية المتحدة والكويت والمملكة العربية السعودية ولبنان ومصر والمغرب، ومن المقرر افتتاح أول 5 فروع في الكويت والإمارات العربية المتحدة عام 2018. الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية تمثل أكبر توسع لعلامة «Blaze Pizza» في تاريخها، ومن خلالها ستفتتح أول فروع لها خارج أميركا الشمالية.

وبهذه المناسبة، قال ريك ويتزيل، الشريك المؤسس لمطعم Blaze Pizza: «هناك طريقة واحدة مضمونة للتوسع بنجاح بعلامتك التجارية في الخارج، وذلك بالعمل مع شركة الشايع. لقد وصلتنا مؤخرا العديد من العروض من عدة جهات بغرض التوسع في الشرق الأوسط، لكن بعد توقيعنا للاتفاقية مع الشايع يسعدني أن أعلن أننا سنكون هناك قريبا».

وتشتهر سلسة مطاعم «Blaze Pizza» بأجوائها العصرية ووصفاتها التي يحضرها طهاة محترفون. كما يمكن للزبائن اختيار المكونات المفضلة لديهم للاستمتاع بالبيتزا على طريقتهم الخاصة. وقد افتتحت العلامة مؤخرا الفرع رقم 200 لها، وعقدت اتفاقيات لافتتاح أكثر من 400 فرع آخر في الولايات المتحدة وكندا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتتضمن الاتفاقية مع الشايع افتتاح المطاعم التقليدية والمطاعم التي تقدم خدمة التوصيل فقط.

من جهته، صرح محمد عبدالعزيز الشايع، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع: «علامة «Blaze Pizza» فريدة من نوعها وأنا على يقين بأنها ستشكل إضافة مهمة لمجموعة مطاعمنا إلى جانب ستاربكس وشيك شاك»، وأضاف: «ونظرا إلى طريقتها البسيطة في تحضير البيتزا الأصلية حسب طلب الزبون وبسرعة فائقة، فإنها مؤهلة لتكون العلامة الأولى للبيتزا في الشرق الأوسط والمنطقة».