وقعت الشركة التجارية العقارية اتفاقية مع نادي أورنج ثيري الذي يقع في مجمع سيمفوني ستايل- السالمية لتقديم خصومات مميزة لحاملي بطاقة «نخبة التجارية» على الاشتراكات الشهرية للنادي،

حيث يقدم النادي اشتراكا شهريا بقيمة 63 دينارا حصريا فقط لعملاء «نخبة التجارية»، وقد تم تصنيف اورنج ثيري فتنس «أفضل تمرين رياضي في الولايات المتحدة»! وهو عبارة عن تدريب مكثف لمدة 60 دقيقة يساعد في حرق 500 الى 1000 سعرة حرارية (تختلف النتائج على حسب الأشخاص) ويعد من أفضل التمارين وأكثرها فاعلية في إنقاص الوزن وشد الجسم تحت إشراف مدربات ذوات خبرات متميزة.

وجدير بالذكر أن بطاقة «نخبة التجارية» تم تصميمها من قبل الشركة التجارية العقارية كميزة إضافية لجميع عملاء الشركة ليستمتعوا بعروض وخصومات مقدمة من المحلات والمطاعم التي تقع في عقارات الشركة ومنها: برج التجارية، فندق سيمفوني ستايل الكويت بمطاعمه، مجمع سيمفوني ستايل، مجمع مطاعم لايت، وغيرها من العقارات التجارية والسكنية الأخرى.

كما طورت الشركة التجارية العقارية تطبيق «Al Tijaria Elite» المتوافر على متجر الأندرويد ومتجر أبل، وذلك لتوفير تجربة سهلة لعملائها في استخدام بطاقة نخبة التجارية والتعرف على المحلات المشاركة والعروض التي تقدمها.