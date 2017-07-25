أعلن فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة، الوجهة الفندقية الأكثر فخامة في الكويت، عن إطلاق الباقة الصيفية المميزة لهذا الموسم، متيحا بذلك أمام الضيوف فرصة خوض تجربة متكاملة من الفخامة إلى جانب الاستمتاع الأمثل بخدمات الفندق ذات المستوى الرفيع، حيث بإمكان الضيوف الاستفادة من خصومات استثنائية لا مثيل لها، بما فيها الإقامة لمدة 3 ليال بسعر ليلتين، وعرض الصيف للإقامة حيث تبدأ أسعار الغرف من 69 دينارا لليلة متضمنة رسوم الخدمة ووجبة إفطار مجانية لشخصين في مطعم غاردن كافيه مع إمكانية الدخول إلى المسبح ونادي سندباد للأطفال ونادي للبالغين.

ويجسد هذا الصيف فرصة مثالية لضيوف فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة ممن يرغبون في تجربة نكهة الفخامة والرقي مع أطيب مطاعم الفندق الحائزة على جوائز، حيث تتضمن عروض الطعام الفاخرة والخاصة بموسم الصيف، حيث يقدم غاردن كافيه عروضا مميزة بأسعار خاصة مع وجبة غداء بقيمة 14 دينارا ووجبة عشاء بقيمة 15 دينارا متضمنة المشروبات الغازية والمياه المعدنية من الأحد للخميس في مطعم غاردن كافيه، بينما تبلغ وجبة برانش يوم الجمعة 20 دينارا، بالإضافة إلى فرصة قضاء يوم سبت مميز مع بوفيه الغداء والعشاء وخصومات بنسبة 50% من إجمالي الفاتورة.

كما يقدم مطعم بيبر ستيك هاوس، وجبة لشخصين تضم 3 أطباق طوال الصيف، بينما يصطحب مطعم سولت الذواقة لأي مجموعة من شخصين إلى 4 أشخاص مع قائمة طعام منفردة تحمل لمسات المطبخ الآسيوي والعالمي.

ويحفل منتجع تاليس سبا الصحي، الحائز على العديد من الجوائز العالمية، بعروض مميزة تشمل باقة من العلاجات الصيفية التي تبعث على الانتعاش وتجديد الطاقة باستخدام منتجات حصرية تحمل توقيع علامة «آن سيمونين» الباريسية، وللراغبين بالاسترخاء يعتبر تاليس سبا الحل الأمثل لما يقدمه من جلسات يوغا وبيلاتيس، بما فيها جلسات يوغا اكتمال القمر وأخرى مخصصة للصغار من عمر سنتين، إضافة الى نادي اللياقة البدنية.

ويحظى الأطفال أيضا بحصة كبيرة من التسلية والمرح في نادي السندباد للأطفال، من الـ 10 صباحا حتى 10 مساء، ليوفر للأحبة الصغار جدولا حافلا بالأنشطة الترفيهية الهادفة، بما فيها الفنون والحرف اليدوية وتصميم صفحات الكتب التفاعلية، فضلا عن تخصيص وقت لمشاهدة العروض السينمائية ورياضة التنس وألعاب الطاولة، ولأن العائلات ترغب بقضاء وقت مسل بعيدا عن حرارة الشمس، يتيح الفندق لهم إمكانية استئجار قوارب التزلج على الماء والقوارب المسطحة مع خوض مغامرات التزلج الهوائي.

ويعد «جميرا شاطئ المسيلة» ضيوفه بأوقات تنضج بروح الرفاهية والفخامة والتسلية، ويدعوهم لتذوق تشكيلة من المأكولات الشهية التي تزخر بها قائمة مطاعمه الراقية، ليعيشوا تجربة فريدة وإقامة استثنائية هذا الصيف.